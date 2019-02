Pozor na vyjeté ledové koleje, všechny silnice jsou sjízdné

Silnice na Vsetínsku mohou ráno místy namrzat. V horských oblastech se na nich navíc v některých úsecích vyskytují ledové koleje. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé, mokré a sjízdné bez omezení. Na Zlínsku místy snižují viditelnost mlhy. Jak to vypadá v ostatních krajích?

Liberecký kraj

V Libereckém kraji prší, i na horách jsou zatím teploty nad nulou. Řidiči by si měli dát pozor hlavně v oblastech Jizerských hor a Krkonoš, kde je na některých silnicích nižších tříd stále zledovatělá vrstva ujetého sněhu, která může klouzat. Opatrní by měli být i lyžaři ve střediscích, zledovatělá jsou také parkoviště. Hlavní tahy v kraji jsou ale jen holé a mokré.

V Libereckém kraji je v pátek ráno od tří do šesti stupňů. Podle meteorologů by se ale během dne mělo postupně ochlazovat a v polohách nad 600 metrů nad mořem bude déšť přecházet ve sněžení.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji zůstává sníh jen lokálně ve výše položených oblastech. Jeho zledovatělé zbytky leží v úsecích, které se nesolí, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli být opatrní na menších cestách v okolí Lanškrouna a Žamberka. Kluzké vozovky jsou i místy v Železných horách.

V pátek ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, fouká slabý vítr. Na části území pršelo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi plus dvěma a plus osmi stupni.

Hradecký kraj

Na silnicích v Orlických horách a v Krkonoších stále místy leží nesouvislá vrstva zledovatělého sněhu nebo zmrazky. Ostatní silnice v kraji byly ráno po dešti mokré. Ve vyšších polohách hradeckého kraje by mohlo sněžit, na horách se čeká silný vítr. Odpoledne a večer by se na silnicích mohlo ojediněle tvořit náledí. Vyplynulo to z ranních informací meteorologů a silničářů.

V pátek by mělo být v hradeckém kraji zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později by se mohlo objevit sněžení. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů Celsia, od severovýchodu se čeká ochlazování. Na horách by mohl vát vítr o rychlosti až kolem 70 kilometrů v hodině.