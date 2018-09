Praha chce nový Rohanský most: 382 metrů dlouhý, 23 metrů široký

Pražský magistrát chce postavit nový, 382 metrů dlouhý a 23 metrů široký Rohanský most, který by spojoval Jateční ulici v Holešovicích s Rohanským nábřežím a Urxovou ulicí v Karlíne. Určen by byl pro provoz tramvají a automobilů, ale i pro cyklisty a chodce. Vyplývá to z materiálu, který pro pražské radní vytvořil Institut plánování a rozvoje (IPR). Záměrem by se měli pražští radní zabývat na jednání příští týden.

O výstavbě mostu mezi Holešovicemi a Karlínem se začalo intenzivněji mluvit poté, co musel být letos v lednu kvůli havarijnímu stavu pro veškerou dopravu uzavřen Libeňský most. Most musel být podložen a teprve potom se na něj vrátila doprava. Podle původního záměru měl být nový most výše proti proudu v ose ulice Komunardů. Zatím nejnovějším mostem v hlavním městě je před několika lety zprovozněný Trojský most.

Rohanský most je navržen se zakřiveným půdorysem a skládá se ze dvou protisměrných oblouků. "Most je určen pro provoz tramvají, pro dvě jednoproudé komunikace, pro dvě cyklistické stezky a pro chodce," píše se v materiálu vytvořeném IPR. Tramvajový pás by byl široký osm metrů. Jízdní pruhy pro auta by měly šířku 3,5 metru a pro cyklisty 1,5 metru. Chodníky by měly v každém směru na šířku 2,25 metru. Most by měl sedm polí s rozpětím od 40 do 90 metrů a umístěn by byl 17 metrů nad hladinou Vltavy.

Materiál radním předloží náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) příští týden. "Myšlenka stavby nového mostu je tu déle. Půjdu s návrhem na radu s tím, že jsem přesvědčen, že musí vzniknout. V této oblasti chybí. Když to dokážeme rychle, pomůže při opravě Hlávkova a řešení Libeňského mostu," řekl Dolínek.

Jak by nový most vypadal a kolik by stál, zatím není jasné. Stejně tak to, kdy by jej město mohlo začít stavět. Most je sice zakreslen v připravovaném Metropolitním plánu, avšak v tom nyní platném chybí. Praha by proto plán musela co nejrychleji změnit. Pokud by radní záměr schválili, uložili by IPR společně s magistrátním odborem strategických investic připravit do 31. května 2019 tzv. ověřovací studii. "V rámci ověřovací studie budou provedeny potřebné průzkumy, zpracována podrobná studie možného řešení a zároveň budou navrhovaná řešení konzultována se zástupci městských částí Praha 7 a Praha 8," píše se v dokumentu, který projednají radní.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Hlávkova mostu, jehož stav začali zkoumat odborníci z ČVUT. Ve špatném stavu je mimo jiné také Palackého most a Praha chystá opravu Barrandovského mostu.