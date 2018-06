Prázdninová MHD: rušení spojů, delší intervaly a nový trolejbus

V pražské MHD se o prázdninách změní jízdní řád a trasy některých spojů. Některé spoje budou zrušeny, naopak bude zavedena nová trolejbusová linka. Intervaly se prodlouží zejména v pracovní špičce, kdy v létě proti zbytku roku nejvíce klesá počet cestujících. Beze změny pojedou vlaky. Provoz ovlivní také rekonstrukce tramvajové trati na Vinohradské ulici. Prázdninový provoz začne od 30. června a skončí 31. srpna.

Jeden z největších zásahů do MHD bude oprava kolejí ve Vinohradské ulici, kde budou dělníci od 30. června do 25. srpna pracovat v úseku ulice Jičínská a Jana Želivského. Provoz bude omezen rovněž v Bělehradské a Škrétově ulici. Od 3. července pak bude v Legerově ulici uzavřen pravý jízdní pruh přilehlý k tramvajovým kolejím. Na křižovatce Bělehradské a Anglické ulice bude od 5. do 15. července uzavřen přejezd tramvajové trati. Trasy pak změní tramvajové linky, které po Vinohradské ulici jezdí.

Na všech linkách metra budou prodlouženy intervaly o jednu až dvě minuty. Na lince C bude od 5. do 8. července uzavřen úsek mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X-C a posíleny autobusové linky 135 a 196. Ve stejném termínu budou vlaky na trase A pouze projíždět stanicí Dejvická. O víkendu 21. až 22. července pak bude na lince A uzavřena stanice Muzeum v obou směrech.

O prázdninách nebudou v provozu tramvajové linky 4, 13 a 21. Na páteřních linkách 9, 16, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze čtyř na pět minut, kolem poledne pak z pěti na šest minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z osmi na deset minut a kolem poledne z deseti na 12 minut.

Prázdninové jízdní řády budou platit na většině městských autobusových linek. U páteřních linek se v ranní špičce pracovních dnů prodlouží interval z šesti na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na deset minut. Na lince 236 bude posílen provoz v pracovní dny odpoledne mezi Bohnicemi a zoo. Na lince 168 v úseku Nové Butovice - Nemocnice Na Homolce bude prodloužen interval ve špičce z 15 na 30 minut. O prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 343, 451 a 465. Školní linka 305 bude trvale zrušena od 30. června. Školní linky vyjedou opět až 3. září.

Mezi trvalé změny patří změna trasy midibusové linky 108, která pojede ve směru ze Sídliště Na Dědině od Vozovny Střešovice po trase ze zastávky Dělostřelecká okolo Národní technické knihovny přes zastávku Nemocnice Bubeneč, Sibiřské náměstí a kolem radnice Prahy 6 na Dejvickou.

Linka 108 pojede v oblasti Prahy 6 ve směru od Sídliště Na Dědině na Vítězné náměstí a jeho okolí. V úseku Vozovna Střešovice - Bořislavka ji nahradí prodloužená linka 216. Spoje linky 137 budou končit v zastávce Jinonice a naopak linka autobusu 216 bude prodloužena o úsek Bořislavka - Vozovna Střešovice - Poliklinika Petřiny.

Nová linka 216 pojede od Polikliniky Petřiny na Bořislavku a Sídliště Baba. Mezi Palmovkou a Letňany vznikne nová trolejbusová linka 58, která bude jezdit denně v intervalu 60 minut.