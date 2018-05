Řidič "tupě" poslechl navigaci. Skončilo to nehodou na dálnici

Na dálnici D 35 ve směru jízdy od Ostravy na Olomouc se stala kuriózní nehoda, v níž hrála roli navigace. Řidič mercedesu tam v pondělí v brzkých ranních hodinách najel na uzavřenou část silnice, kde jsou prováděny stavební práce. Poslechl přitom svou navigaci, která se stavebními pracemi nepočítala. Informoval o tom Týdeník Policie.

Nehoda se stala po třetí hodině ranní u obce Bohuslávky. Za volantem seděl 63letý cizinec, s sebou vezl další tři spolucestující.

Se svým černým vozidlem Mercedes Benz přejel na 298 kilometru do levého pruhu, jak mu poradila navigace. To ovšem byla chyba, muž najel na uzavřenou část dálnice a výsledkem byl náraz do hromady písku, která se táhla přes tři jízdní pruhy.

"Řidič a dvě spolujezdkyně skončili hospitalizováni v nemocnici. Řidič v Hranicích a ženy ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Druhý spolujezdec byl ošetřen v nemocnici a propuštěn," informoval Týdeník Policie na svém webu.

Za nehodou nestál alkohol, což potvrdila dechová zkouška. Škoda na autě se odhaduje na 200 tisíc korun. Policie už proti muži zahájila řízení pro trestný čin za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Lidé na Facebooku pod sdíleným příspěvkem Týdeníku Policie neměli pro cizince příliš pochopení. "Jinými slovy nepoužil mozek a ještě k tomu za volantem. Vídám toho denně hodně. Ignorace všeho," komentoval nehodu Tomáš Kalný. "Ten je blbej jak ta navigace. Tak asi trochu vidím, kam jedu...," přidala se Kristýna Pohajková.