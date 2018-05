Řidič za připoutání spolujezdce neručí, přesto ale riskuje postih.

Bývalý generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený má znovu šanci dostat mimořádné odchodné za to, že musel v únoru 2014 nuceně opustit svou funkci. více

Justice

Soud v USA poslal do vězení sympatizanta Islámského státu

Soud v USA poslal na deset let za mříže 23letého Nadera Saadeha, který se chtěl připojit k radikálnímu hnutí Islámský stát (IS) a který v New Yorku plánoval... více