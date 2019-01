Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, dopravu komplikuje sníh

Jízdu po středočeských silnicích ve čtvrtek ráno opět komplikovalo sněžení. Na menších silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu. Cestáři doporučují zvýšenou opatrnost i na některých hlavních tazích, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení nebo sněhové přeháňky byly ráno hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1, D5, D8 a D11. V okolí Prahy a na Mladoboleslavsku se může vyskytovat mrholení.

Zbytky rozbředlého sněhu leží hlavně na silnicích druhé a třetí třídy na Kladensku, Berounsku, Benešovsku Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Rakovnicku a v okolí Prahy. Na menších silnicích na Příbramsku si motoristé musejí dávat pozor také na sněhové jazyky a námrazu.

Jihočeský kraj

Silnice v jižních Čechách jsou ve čtvrtek všechny sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři zasahovali v kraji celou noc až do rána a stále jsou v terénu. Řekl to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný.

Na silnicích byl ráno rozbředlý sníh, nebo byly mokré. "Ve vyšších polohách je vrstva ujetého sněhu krytá posypem," řekl dispečer.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic nižších tříd v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména v Krkonoších, Orlických horách, na Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a hlavní silniční tahy v kraji byly ráno většinou mokré. Od poloh nad 500 metrů nad mořem by mohl vítr místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Olomoucký kraj

Silnice zejména ve vyšších polohách Olomouckého kraje ráno pokrýval rozbředlý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavní tahy v kraji byly ráno po chemickém ošetření zpravidla holé a mokré. I na nich by však řidiči měli jezdit opatrně.

Zbytky rozbředlého sněhu byly po nočních sněhových přeháňkách hlavně na vozovkách v horských okresech Jeseník a Šumperk. Opatrnost je ale na místě také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Méně důležité cesty pokrývá ujetý sníh s posypem.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou ráno místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na vozovkách v nižších polohách ráno byly zbytky rozbředlého sněhu, případně byly cesty po chemickém ošetření mokré. Ve vyšších polohách pokrývala silnice udržované posypem většinou uježděná vrstva sněhu o tloušťce až 15 centimetrů. Na některých místech snižovalo dohlednost sněžení a mlhy.

Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou podle krajských silničářů po chemickém ošetření mokré, někde leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vedlejších silnicích je místy sníh zledovatělý, silnice jsou ošetřené drtí. Kvůli uvázlému kamionu je od středy neprůjezdná silnice na Pelhřimovsku.

Kamion stojí na sinici 348 u Nové Cerekve na Pelhřimovsku. "Je to úzká silnice třetí třídy, kamion budou vyprošťovat až dopoledne," řekla dispečerka krajských silničářů Eva Mušková. V Lesné na Třebíčsku sjel ráno do příkopu autobus, cestujícím se podle mluvčí hasičů Petry Musilové nic nestalo.

Dopravu omezují také stromy popadané na silnice. Hasiči je od noci odstraňovali asi na 20 místech především na Pelhřimovsku a Žďársku.

Moravskoslezský kraj

V horských oblastech Moravskoslezského kraje jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku místy leží ujetý či rozbředlý sníh. Zbývající komunikace jsou sjízdné bez omezení. Situace se uklidnila po tom, co přestalo sněžit.

Na Bruntálsku jsou silnice první třídy po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Stejně tak i silnice nižších tříd, na kterých leží zbytky rozbředlého sněhu. Obdobná situace je i na Opavsku. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. I tam musí být řidiči velmi opatrní.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.