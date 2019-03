Silnice na Vysočině jsou namrzlé, podobně tomu je i jinde

Na Vysočině klesly v noci na středu teploty i dva stupně pod nulu, silnice místy namrzly. Na Žďársku je na nich po večerním sněžení i ujetý sníh. Trasy I. třídy jsou mokré po chemickém ošetření. Všechny silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. To platí také pro Vsetínsko, Liberecko, Břeclavsko a Hodonínsko.

Vysočina

V úterý večer na Vysočině pršelo, na Žďársku trochu sněžilo. Silnice začaly namrzat po půlnoci. "Venku jsme měli kolem 60 sypačů," uvedl dispečer.

Přes den na Vysočině teploty podle meteorologů vystoupí k osmi až 12 stupňům Celsia. Bude většinou polojasno, později místy oblačno. Ráno a večer se mohou tvořit mlhy.

Vsetínsko

Také silnice nižších tříd na Vsetínsku mohou ve středu ráno při vyjasnění a poklesu teplot místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé a vlhké, případně mokré. Na Zlínsku snižují v některých úsecích viditelnost mlhy.

V kraji je převážně polojasno až oblačno, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout až 13 stupňů Celsia. Dopoledne by mělo být většinou polojasno nebo skoro jasno, ojediněle s mlhami, postupně pak místy oblačno. Vát bude zpočátku slabý, během dne i čerstvý jižní až jihovýchodní vítr, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.

Břeclavsko a Hodonínsko

Místy námraza hrozí ráno také na silnicích Břeclavska a Hodonínska. Opatrnost je nezbytná i na komunikacích na Blanensku.

Teploty se na jižní Moravě kolem 7 hodiny pohybovaly od minus tří do čtyř stupňů nad nulou. Největší zima je na Blanensku. Na většině území fouká slabý vítr. Viditelnost je bez omezení.

Ostatní komunikace v kraji jsou sjízdné bez omezení. Dálnice jsou holé a vlhké a také bez omezení sjízdné.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji mrzne, objevují se mlhy, které na silnicích namrzají. Problémy mohou mít řidiči na většině kraje. Aktuálně řeší policie nehodu dvou osobních aut na frekventované silnici 13 u Bílého Kostela na Liberecku, obešla se bez zranění.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou dnes většinou jen holé a mokré, teploty ale klesají k minus třem stupňům Celsia a vozovky jsou namrzlé. Pozor by si měli dát motoristé hlavně v horských oblastech Jablonecka a Semilska, mlhy jsou ale i kolem Hodkovic nad Mohelkou na hlavním tahu na Prahu nebo kolem Svoru na Českolipsku.

V Libereckém kraji je většinou jasno až polojasno, na některých místech je ale obloha zatažená nízkou oblačností. Teploty se pohybují od minus tří do jednoho stupně. Vítr fouká jen slabý proměnlivý. Přes den podle meteorologů teploty mohou vystoupat až ke 13 stupňům.