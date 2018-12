Situace na silnicích: hrozí mlhy a námraza. Někde i sněží

S mrazivým počasí se komplikuje i doprava. V pátek ráno by se měli řidiči především připravit na námrazu, mlhu či náledí. Jaká je situace v jednotlivých krajích?

Ve Zlínském kraji je v pátek ráno většinou polojasno, místy vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus deseti do minus pěti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by v pátek mělo být polojasno až skoro jasno, ojediněle by mohlo slabě sněžit. Teploty by odpoledne měly vystoupat k minus třem až nula stupňům Celsia.

Královéhradecký kraj

Na řadě silnic v Orlických horách na Rychnovsku a na vedlejších cestách na Jičínsku ležela v pátek ráno ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na chemicky udržovaných cestách mohly být zbytky rozbředlého sněhu. Teploty se ráno v Královéhradeckém kraji pohybovaly od minus čtyř do minus sedmi stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno. Na horách se může objevit slabé sněžení. Teploty by se měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách kolem minus šesti stupňů Celsia.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou v pátek ráno kvůli možné námraze sjízdné se zvýšenou opatrností. Jsou většinou holé, vlhké či mokré po chemickém ošetření. Dálnice jsou sjízdné bez omezení. Teploty v kraji se drží pod nulou. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost na silnicích nižších tříd na Blanensku, v Brně, na brněnském venkově, na Vyškovsku a Znojemsku. V oblasti Bílých Karpat je místy mlha a drobné sněžení, silnice jsou zatím sjízdné bez omezení.

V kraji se teploty pohybuji od minus sedmi do minus jednoho stupně Celsia. Přes den meteorologové předpovídají zataženo až oblačno a ojediněle velmi slabé sněžení. Nejvyšší odpolední teploty mají dosahovat minus dvou až plus jednoho stupně Celsia.

Vysočina

Hlavní tahy včetně dálnice D1 na Vysočině jsou v pátek ráno po chemickém ošetření mokré a sjízdné. Na dálnici, která předchozí dva dny byla po sněžení často neprůjezdná a řidiči trávili v kolonách mnoho hodin, je provoz plynulý. Na silnicích nižších tříd je ujetá a zledovatělá vrstva sněnu krytá posypem, jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Od středeční noci je stále mimo provoz železnice mezi Horní Cerekví a Jihlavou.

V noci nesněžilo, teploty klesaly k šesti stupňům pod nulou. Místy jsou mlhy.Trať na Jihlavsku ochromil těžký sníh a popadané stromy. Trakční vedení je tam mimo provoz od 12. prosince od 1.25. Podle webu Českých drah by měl být provoz obnoven dnes v 18.00. Cestující vozí náhradní autobusy. Podle meteorologů v pátek na Vysočině zůstane zataženo nebo oblačno, slabé sněžení bude jen velmi ojedinělé, někde mohou být mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia.