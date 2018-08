Smrt při cestě do Brna. Motorkář zemřel po střetu s autem

Třiapadesátiletý motorkář ze Švýcarska, který se v pátek v podvečer srazil u Lesní Hluboké na Brněnsku s osobním vozem, zemřel v nemocnici. Na policejním webu to uvedl mluvčí Bohumil Malášek. V Brně se o víkendu koná Grand Prix, jen během pátku u okruhu parkovalo několik set motorkářů.

Nehoda se stala krátce před 18.30 na silnici 602, která je souběžná s D1. "Řidič osobního vozu Ford Mondeo se při předjíždějícím manévru nestihl zařadit zpět do pruhu a narazil do protijedoucího motorkáře," uvedla už dříve policejní mluvčí Kamila Haraštová. Těžce zraněného muže záchranná služba letecky transportovala do nemocnice, kde však zraněním podlehl.

Páteční den podle Maláška byl jinak bez komplikací, policisté řešili jen drobné nehody. Policie dopravu na příjezdových trasách usměrňovala. U okruhu v pátek parkovalo podle policejní statistiky 3143 osobních aut, 724 motorek, deset autobusů a 39 karavanů.

"V sobotu brzy ráno proběhla pyrotechnická prohlídka. Pří ní pyrotechnik musel pomocí rentgenu zkontrolovat dva zapomenuté batohy a jeden kufr. Policisté jsou nachystáni na příjezd fanoušků," uvedl Malášek.

Policie očekává silný provoz na příjezdových silnicích i v sobotu áno a pak v neděli, kdy se konají závody. Policie doporučuje řidičům, aby počítali se zdržením a zejména na nedělní závody jezdili s předstihem. Očekává se příjezd desítek tisíc fanoušků.