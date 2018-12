Sněžení komplikovalo dopravu u Prahy, vlaky nevyjely

Sněžení dopoledne některým lidem v Kladně zkomplikovalo cestování po železnici. Kvůli počasí bylo nutné odříci některé vlaky, ve stanici Kladno je omezený provoz, řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radky Pistoriusové odjel jeden vlak z Kladna na Kralupy s třináctiminutovým zpožděním a dva spoje na trati Kladno a Kladno-Ostrovec musely být zrušeny. "Není to ale tak, že by to byla nějaká kalamita," dodala mluvčí.