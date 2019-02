Sníh druhým dnem komplikuje dopravu, silničáři varují před náledím

Sníh druhým dnem komplikuje dopravu v Česku. Stále sněží například na řadě míst Středočeského, Ústeckého či Olomouckého kraje. Tam, kde v noci sněžit přestalo, mají zase hasiči práci s odstraňováním popadaných stromů a větví. Silničáři nyní varují před náledím a sněhovými jazyky. Bez proudu zůstává v Česku zhruba 14 800 domácností, problémy jsou hlavně na jihu Čech a na Moravě. Situace se uklidnila v Kladně, které ráno zrušilo kalamitní stav vyhlášený v neděli.

Ve Středočeském kraji v pondělí ráno sněžilo v okrese Praha-východ, na Mělnicku a Mladoboleslavsku, přeháňky byly pak hlášeny z Berounska, Kladenska, Rakovnicka a Prahy-západ. Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou tak dálnice D1, D8 a Pražský okruh. Policie řeší značné množství především lehčích dopravních nehod. Podle dostupných informací je stále uzavřená silnice v obcích Solenice a Bohostice na Příbramsku, a to kvůli popadaným stromům. Počasí v kraji omezuje také provoz autobusů a vlaků. Do odvolání je od pondělí uzavřený park v Průhonicích, kde hrozí pád stromů a větví, na něž napadal těžký sníh.

V Ústeckém kraji je kvůli hustému sněžení nesjízdných několik úseků silnic nižší třídy v Krušných horách. Od rána je neprůjezdná trasa z Telnice do Petrovic a ze Zadní Telnice do Krásného Lesa na Ústecku. V noci na pondělí už nemohli vyjet řidiči z Litvínova do Mníšku a z obce Klíny do Českého Jiřetína na Mostecku. Husté sněžení uzavřelo také cestu z Horní Halže na Měděnec, kterou hojně využívají kromě místních obyvatel také lyžaři při cestě na Klínovec nebo běžkaři. Už poněkolikáté je od začátku ledna zavřená silnice z Mikulova na Moldavu na Teplicku.

Od večera sněží také v Olomouckém kraji, kde napadlo víc než deset centimetrů sněhu. V kraji se od neděle kvůli sněžení stalo několik dopravních nehod. Hasiči zasahovali u havárie autobusu, ve kterém se zranil jeden cestující, a odstraňují spadané stromy. Od nedělního večera evidují zhruba pět desítek výjezdů. Správci silnic už v neděli večer za hustého sněžení vyslali do terénu všechny sypače i pluhy. "Všechny silnice jsou ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Žádná nemusela být uzavřena," řekl dispečer prostějovské správy silnic.

V Plzeňském kraji bylo ráno kvůli popadaným stromům uzavřeno pět úseků železničních tratí včetně směru z Plzně na Prahu a čtyři úseky silnic druhých a třetích tříd. Podobně je tomu v Jihočeském kraji, kde v některých místech od neděle do dnešního rána napadlo až 30 centimetrů čerstvého sněhu. "Situace se zklidňuje. Nejvíce práce jsme měli na Písecku, Strakonicku a Prachaticku," řekl Jiří Novotný z dispečinku správy údržby silnic Jihočeského kraje.

Situace se uklidnila i v Libereckém kraji. Zprůjezdnit se podařilo od 08.00 silnici u Jenišovic na Jablonecku. Bezmála kilometrový úsek mezi osadami Odolenovice a Žďárek zavál v neděli večer sníh. Krajští silničáři varují před sněhovými jazyky v otevřených úsecích a hlavně v horských oblastech. Tvořit se mohou také na Svitavsku a v okolí Lanškrouna v Pardubickém kraji. Silný vítr fouká i na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji.

Zledovatělé mohou být komunikace na jižní Moravě, náledí se pak podle silničářů může tvořit i na Vsetínsku. Na Zlínsku zůstává pro těžká vozidla nad 3,5 tuny nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou, komunikaci silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.