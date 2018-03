Sníh po celém Česku komplikuje dopravu, vozovky namrzají

Na řadě tuzemských silnic leží rozbředlá vrstva sněhu. Kvůli možnému namrzání vozovek silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Sypače, které vyjely v Jihomoravském kraji a na Vysočině spotřebovaly desítky tun soli.

Riziko namrzání vozovek v Jihomoravském kraji

Na jižní Moravě začalo po půlnoci místy sněžit, někde padá déšť se sněhem. Na některých úsecích mohou vozovky namrzat, řidiči proto musejí jet se zvýšenou opatrností. Musejí dát pozor také na průjezd sypačů, které vyjely do terénu, vyplývá z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Například v Brně vyjely ve 2.30 a ulice křižovaly do 5 hodin, do té doby spotřebovaly 70 tun soli, uvedl v tiskové zprávě provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

na silnici 35 v obcích Mohelnice, Líšnice a Mírov okres Šumperk , délka 7.9km; silnice 35 od Mohelnice na Moravskou Třebovou: Sjízdnost vozovky #dopravnisituace #nehody - Zelená vlna CZ (@zelenavlnaCZ) 6. března 2018

Větší problémy mohou mít řidiči v lesních úsecích či horských oblastech Bílých Karpat. Teploty se v kraji pohybují okolo nuly, což je ideální situace pro namrzání vozovek, které jsou z minulých dnů ještě promrzlé. Aktuálně sněží především na Znojemsku a na jihu Brněnska, postupně by však sněžení přicházející od jihu mělo zasáhnout prakticky celé území jižní Moravy.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou ráno vlivem dešťových a sněhových přeháněk místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. S komplikacemi musejí motoristé počítat zejména na Vsetínsku a také v oblasti Bílých Karpat a takzvaných Buchlovských hor na Uherskohradišťsku. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a vlhké nebo mokré, vyplývá z informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Bude zataženo s občasným sněžením, v nižších polohách se bude vyskytovat déšť se sněhem a později déšť. Zpočátku mohou srážky namrzat. Večer budou srážky postupně ubývat, ojediněle se v kraji objeví mlhy.

Dopravu na Vysočině komplikuje sníh a déšť

Sněžení a na některých místech kraje také namrzající déšť mohou komplikovat dopravu na Vysočině. V noci a ráno bylo podle dispečinku Krajské správy a údržby silnic v terénu přes 90 sypačů. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré, na silnicích nižších tříd leží místy sníh krytý posypem. Dopravu na silnici I/38 u Skuhrova na Havlíčkobrodsku omezuje přibližně od 6 hodin nehoda nákladního automobilu.

Podle dispečera krajských silničářů je na vozovce rozsypaný náklad, provoz řídí policisté a jezdí se kyvadlově.

na silnici 38 u obce Olešná okres Havlíčkův Brod; na výjezdu z obce Skuhrov: Nehody #doprava #dopravnisituace - Zelená vlna CZ (@zelenavlnaCZ) 6. března 2018

Dešťové srážky padaly nad ránem především v okolí Humpolce a Havlíčkova Brodu. V ostatních částech kraje sněžilo, nebo stále sněží a podle meteorologů může být na Vysočině během dne sněžení i silné. Upozorňují také na mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat okolo nuly. Povane mírný jihovýchodní vítr, z počátku ale ještě s nárazy až 54 kilometrů za hodinu. Vítr i srážky budou později ustávat.

V Olomouckém kraji se místy tvoří náledí

Na zbytky rozbředlého sněhu a místy také náledí si ráno musejí dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, kde jsou od nočních hodin sněhové a dešťové přeháňky. Všechny silnice v kraji jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové či smíšené přeháňky v noci zasáhly většinu Olomouckého kraje. Na Šumpersku a Jesenicku ráno silnice první a druhé třídy po chemickém posypu pokrývá slabá vrstva rozbředlého sněhu. Na méně důležitých cestách je ve vyšších polohách ujetý sníh s posypem.

Na silnici číslo 35 z Mohelnice na Šumpersku směrem na Moravskou Třebovou se ráno v osmikilometrovém úseku tvoří náledí. Kluzké jsou po sněžení a dešti dálnice D35 a D46 na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou ráno ale vozovky většinou holé a mokré, jen místy se zbytky rozbředlého či ujetého sněhu.

Rozbředlý sníh na Královéhradecku

V Královéhradeckém kraji v noci na úterý a ráno sněžilo. Na řadě silnic leží zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených cestách v Orlických horách místy leží slabá vrstva zledovatělého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia.

Přes den by mělo na většině území hradeckého kraje sněžit. V polohách pod 400 metrů nad mořem se čeká i déšť se sněhem nebo déšť. Později večer budou srážky slábnout. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách má být kolem nuly.

Vozovky v Pardubickém kraji jsou s opatrností sjízdné

Na silnice v Pardubickém kraji se po delší době znovu vrátil sníh. Většinou je po solení rozbředlý, místy může vozovky pokrývat i uježděná sněhová vrstva. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Lanškrouna, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta či Žamberka. V Železných horách je na silnicích ošetřených inertním posypem vrstva nového sněhu. Na Skutečsku a Přeloučsku se na menších cestách vlivem mrznoucího deště tvoří náledí.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, často se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně.

Na Opavsku se může tvořit ledovka

Na Opavsku by se mohla tvořit na silnicích ledovka. Řidiči tam musejí být velmi opatrní. Na Bruntálsku po nočním sněžení na silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu. I tam jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z ranních údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Nejhorší situace je na Opavsku. "Teplota povrchu je menší než teplota vzduchu. Očekáváme i sněhové srážky, přechodně i dešťové. Proto se na vymrzlých silnicích může tvořit ledovka," uvedli silničáři.

Na Bruntálsku mohou řidiči na silnicích narazit na zbytky rozbředlého sněhu. Navíc tam kvůli sněžení může být snížena viditelnost. V Beskydech nesněžilo. I tam jsou ale místy silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Důvodem je ujetá vrstva sněhu.

Na ostatních místech regionu jsou silnice sjízdné bez omezení.

V Jihočeském kraji je v pohotovosti většina techniky

Mrznoucí sněžení by mohlo na mnoha místech Jihočeského kraje komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři udržují komunikace téměř ve všech okresech, méně práce mají zatím jen na Prachaticku. Řekla to dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

"V terénu máme většinu techniky. Většinou sněží, ale někde je spíš mrznoucí déšť," uvedla. Všechny vozovky v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Teploty v regionu se drží pod nulou, na Šumavské Horské Kvildě naměřili meteorologové i minus 13 stupňů Celsia. Podle předpovědi bude zataženo s občasným sněžením. Mrznoucí srážky a ledovka se mohou vyskytovat především v dopoledních hodinách.

Jízdu ve Středočeském kraji ztěžuje sníh

Jízdu ve středních Čechách ztěžuje sněžení. Silničáři postupně nasazují do terénu další techniku, problémy zatím nejsou hlášeny, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic. O výraznějších komplikacích neví podle mluvčí Markéty Johnové ani policie.

"Zatím je to bez větších problémů. Nad ránem začalo sněžit, takže v současné době začínáme jezdit ve všech čtyřech oblastech. Postupně podle vývoje počasí budou aktivovány všechny sypače," uvedl dispečer kolem 07.30.

Cestáři ve středních Čechách mají střediska v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti.

Na Liberecku se místy mohou tvořit ledové plotny

V Libereckém kraji od rána sněží, komunikace jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. I když je sněžení slabé, hlavně v horských oblastech zůstávají i na hlavních tazích zbytky sněhu a vozovky mohou klouzat. Žádné problémy ale zatím podle policie hlášeny nejsou.

Motoristé by si měli dát pozor i na led z vody, která na vozovku vytéká z okolních strání. Na řadě míst při předchozích silných mrazech zamrzly propustky a voda, která by za normálních okolností protekla pod silnicí, vytéká na vozovku a vytváří ledové plotny. Třeba v Jablonci jsou kvůli tomu některé úseky silnic neprůjezdné. Led tam postupně odstraňují ručně.

Teploty v Libereckém kraji se ráno pohybují jen těsně pod bodem mrazu, během dne by měly se mělo oteplit až na čtyři stupně. Většinou je zataženo se sněhovými přeháňkami, na horách by měly vydržet i přes den. V polohách pod 500 metrů budou ale podle meteorologů přecházet v déšť, který může na prochlazeném povrchu namrzat.