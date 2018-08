Stát chce postavit na části pražského okruhu protihlukové stěny

Na části Pražského okruhu a části dálnice D1 mezi Jesenicí a Vestcem by mohla vzniknout protihluková stěna za zhruba 1,18 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o projektu, kterou ve středu projedná vláda. Silničáři dosud nemohou úsek mezi Jesenicí a Vestcem kvůli stížnostem hygieniků zkolaudovat, osm let tak funguje ve zkušebním provozu.

Ministerstvo dopravy si od protihlukových stěn slibuje vedle snížení hluku vstřícnější postoj obyvatel žijících v blízkosti připravovaných staveb dálnice D3 a dalších částí pražského okruhu. Stěna by měla minimálně do roku 2025 při předpokládaném růstu provozu zajistit nepřekračování současných limitů hluku. Stavba by zároveň měla po letech umožnit zkolaudování úseku Jesenice-Vestec.

Hladina povoleného zvuku by podle předpisů neměla na hlavních silničních tazích přes den překročit 60 decibelů, během noci se limity snižují o deset decibelů. To podle měření silničářů tento úsek splňuje. Podle vládního materiálu však starostové okolních obcí požadují dodržování limitu do 40 decibelů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto zkoumalo sedm variant řešení, všechny však ukázaly, že je tato hranice nesplnitelná. Jednou z variant bylo i celkové zakrytí části silnice, které by stálo přes 8,7 miliardy korun. I přes vysoké náklady by však podle předpokladů ŘSD zůstala část stavby nad požadovanou hladinou 40 decibelů.

Podle nynějšího návrhu budou osmimetrové stěny postaveny v obou směrech v délce 8,7 kilometru, v části úseku by měly ve středním dělícím pásmu vyrůst ještě čtyřmetrové stěny. Stěny by měly umožnit snížení hluku až o 7,7 decibelu. Stavba by podle plánu měla začít v roce 2022.