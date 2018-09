Stuchlík: Prioritou je metro D, rychlodráha a okruh

Ve středu hnutí ANO představilo na tiskové konferenci hlavní teze a projekty, kterými chtějí zlepšit dopravu v Praze. Pražský kandidát na primátora Petr Stuchlík spolu s ministrem dopravy Danem Ťokem a poslancem a dvojkou na kandidátce na pražského primátora Patrikem Nacherem uvedli, že klíčové jsou pro ně metro D, pražský okruh i zakrytí Spořilovské spojky.

"Doprava je největším problémem, která znepříjemňuje život Pražanů. My přicházíme do komunálních voleb s pěti projekty, které by měli tento problém vyřešit - dostavba vnitřního a vnějšího Pražského okruhu, metro D a sítě radiál a rychlé výstavby rychlodráhy na Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla," řekl hned v úvodu lídr kandidátky ANO Stuchlík. Dodal, že i když Praha dokáže městský okruh postavit sama z vlastních prostředků, je rád, že společně s ministrem dopravy Danem Ťokem o problematice v dopravě hovořili a našli řešení.

"Shodli jsme se, že i vnitřní městský okruh by měl být zařazen k pozměňovacímu návrhu o urychlení infrastruktury jako prioritní stavba. To urychlí výstavbu o jeden až dva roky," vysvětlil Stuchlík s tím, že stavba vnitřního okruhu nebude do roku 2030, jak se domnívali, ale už na přelomu roku 2028 a 2029. "To je naprosto zásadní zpráva," dodal.

Pomoc by totiž měla novela 416 o urychlení výstavby infrastruktury. Co se týče výkupu pozemků, Ťok uvedl, že by s tím ministerstvo dopravy Praze pomohlo. "Využili bychom kapacity Prahy a schopnosti jednat s občany. Poté, co by město nakoupilo některé pozemky, ministerstvo by je od Prahy vykoupilo," vysvětlil Ťok spolupráci ministerstva s hlavním městem.

"Opravy komunikací se musí zkoordinovat"

Došlo také na palčivé téma kolem rozkopaných silnic a špatné koordinaci oprav v Praze. "Chceme to zkoordinovat. Na úrovni města musí vzniknout orgán či místo, kde se budou jednotlivé záležitosti koordinovat a rozesílat úkoly. Nejde přece, aby byla jedna silnice rozkopaná třeba čtyřikrát jen proto, že jednou je to oprava povrchu, po druhé kvůli kanalizaci a pak kvůli bezbariérovému přístupu. Ať se to udělá najednou," představil další tezi Nacher. Dodal, že je to sice velká výzva, ale věří, že to lze podniknout rychle a pro Pražany je to dobrá zpráva.

Mluvilo se také o zakrytí Spořilovské spojky, kterou nastínil Petr Stuchlík. "Jsme připraveni paralelně s výstavbou městského okruhu zakrytovat Spořilovskou spojku," řekl. Podle něj silnice snižuje kvalitu života obyvatel. Díky tomu, že je silnice už zahloubená, jsou podle Stuchlíka schopní komunikaci snadno zakrýt. "Na zakryté silnici by pak mohlo vzniknout hřiště pro děti a jiné využití pro obyvatele," uzavřel.