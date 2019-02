Teploty v Krkonoších padly k minus patnácti, na silnicích je i sníh

Na silnicích v Orlických horách a v Krkonoších v Královéhradeckém a Pardubickém kraji stále místy leží nesouvislá vrstva zledovatělého sněhu nebo zmrazky. Kluzké silnice jsou i v Železných horách na Chrudimsku. V regionu se v noci na dnešek výrazně ochladilo. Na hřebenech Krkonoš teploty dnes ráno klesly až k minus 15 stupňům Celsia, jinde se teploty většinou pohybovaly od minus šesti do minus devíti stupňů. Vyplynulo to z ranních informací meteorologů a silničářů.

V Krkonoších leží zbytky zledovatělého sněhu například na silnici do Horní Malé Úpy. Oparní musejí být řidiči i na nesolených silnicích v nejvyšších polohách Orlických hor. "Na silnici II/312 pod podjezdem na vjezdu do obce Lichkov od Mladkova na Orlickoústecku vyvěrá voda a namrzá. Úsek je rozsolený a označený," upozornili silničáři.

Dnes by mělo být na východě Čech jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem by mělo být kolem minus dvou stupňů.