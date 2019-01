Ťok bude jednat se stavebními firmami o stavbě D11

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se ve středu sejde se zástupci stavebních firem, které podmínečně odstoupily od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Ťok je s nimi ochoten jednat o případném proplacení vícenákladů, které firmám vznikly kvůli pozdějšímu předání staveniště. V případě, že se s firmami na pokračování stavby nedohodne, nevylučuje ministr vyhlášení nové soutěže. Ťok to v úterý řekl ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala loni v říjnu. Sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotov měl být v roce 2022. Podmínečné odstoupení od smlouvy s ŘSD firmy ohlásily v úterý. Stěžují si, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště.

Oznámení o podmínečném odstoupení od smlouvy Ťoka překvapilo. "Trošku si dávám otázku - a doufám, že nemám pravdu - jestli to není spíše snaha se z té zakázky 'vyvléct' a přinutit stát, ať to vysoutěží znovu," řekl ministr Radiožurnálu.

Stavební firmy odmítají, že by důvodem pro odstoupení od smlouvy bylo to, že budou chtít za stavbu víc peněz. "Sdružení firem má zájem stavbu realizovat, uvedené překážky však představují pro společnosti závažná právní a ekonomická rizika, která na sebe nejsou ochotny namísto státu převzít," uvedla mluvčí firmy Iveta Stočková.

Ťok dává přednost dohodě s firmami o pokračování výstavby úseku dálnice D11. "Pokud to řešení nenajdeme, může to skončit tím, že se to přesoutěží, nebo to zkusíme dát druhému v pořadí. A někdo to tam určitě bude chtít postavit," řekl ministr Radiožurnálu.

Stát by podle Ťoka mohl stavebním firmám uhradit vícenáklady vzniklé v důsledku zpožděného předání staveniště. "Na druhé straně my jsme tady od toho, abychom chránili peníze daňových poplatníků. Já prostě nemohu dát stavební firmě to, co si myslí, že by měla dostat," zdůraznil.