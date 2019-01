Ťok nechápe, že svou akci musí prodat, kritizoval Babiš

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezvládl komunikaci s veřejností. Premiér chce v pondělí mluvit s Ťokem o způsobu soutěžení firmy na opravu dálnice D1, zda například nebylo možné dříve vypovědět smlouvu se sdružením firem, které dálnici nezvládlo v termínu opravit. Za řešení situace na této hlavní české dopravní tepně také ministra zkritizoval. Uvedl to v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ohledně délky nově postavených kilometrů silnic se Ťoka premiér zastával.

Ministra dopravy kritizuje opozice a jeho odchod z funkce žádají také komunisté, s jejichž podporou menšinový kabinet vládne.

"Jeho problém je v tom, že nechápe, že musí svou akci prodat," řekl Babiš. Za dobu působení Ťoka v čele ministerstva dopravy se podle premiéra staví infrastruktura více než kdykoliv dříve. Odmítl tak kritiku, že loni byly v ČR dokončeny pouze čtyři kilometry nových dálnic. "Pokud by to byla pravda, tak by skutečně padaly hlavy, ale není to pravda," dodal. Ministerstvo dopravy mezi nové dálnice zařazuje i rozšiřování dálnice D1.

Podle Babišových údajů byla za ministra Ťoka zahájena stavba 207,4 kilometru dálnic včetně modernizovaných úseků dálnice D1, zprovozněno jich pak bylo 152,4 kilometru. Podle údajů ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byly loni v Česku dokončeny čtyři kilometry nových dálnic. Na rekonstruované dálnici D1 stavební firmy předaly k užívání 26 kilometrů. Dokončeno bylo také 15 kilometrů silnic první třídy.

Babiš uvádí, že od jeho nástupu do funkce se nestalo, že by na dálnice nebyly peníze, projekty na stavbu však podle něj zastavily vlády předchozí.

(Ne)správné řešení situace

Vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce do roku 2021 zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů opravené D1. V loňském roce zahájily stavební firmy stavbu 54 kilometrů nových dálnic a 16 kilometrů silnic první třídy. Na rekonstruované D1 to bylo 21 kilometrů. V letošním roce by se pak podle ministerstva mělo otevřít 22,4 km nových úseků dálnic D1 a D3, dále pak 25 kilometrů silnic první třídy, jde například o obchvaty Slaného, Lechovic nebo Znojma. K zahájení se připravuje dalších 178 km dálnic a silnic první třídy. Podle ministerstva je nyní ve výstavbě 128 kilometrů nových úseků dálnic, z toho 21 kilometrů na D1, což je více než polovina toho, co vláda do svého prohlášení vložila.

"Nemohu otevírat desítky nových kilometrů dálnic na zelené louce, když je před rokem 2014 nikdo nezahájil, protože v roce 2010 byla příprava staveb zcela zastavena. Nyní se nové dálnice a obchvaty staví takovým tempem, že jsou prakticky vyčerpány kapacity stavebních firem," dodal ministr Ťok. Podle něj samotné stavby běžně trvají dva až tři roky, složitější pak čtyři.

Babiš ministra kritizoval za řešení situace na D1, kde se při sněhových kalamitách vytvářejí kilometrové kolony. Babiš se hodlá s Ťokem sejít v pondělí, bude od něho chtít vědět, zda se situace řešila včas. Požaduje také informace, proč případně stát dříve nevyměnil společnost, která dálnici přestavovala a další podmínky soutěže. Zmínil se také o možnosti, že by ŘSD mělo vlastní stavbaře.

V polovině prosince na dálnici D1 doprava několikrát zkolabovala. Problém projet měla v kolonách i auta zimní údržby. ŘSD pak jízdní pruhy v zúžení rozšířilo tím, že posunulo svodidla. "Za to se určitě omlouvám. Budeme to řešit, já si na to dohlídnu," řekl Babiš k problémům souvisejícím s kolonami na D1.

Zakázku na modernizaci části dálnice za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení, jež tvořily česká firma Geosan Group, italská Toto Costruzioni Generali a kazašská SP Sine Midas Stroy. Spolupráce mezi ŘSD a sdružením na konci loňského roku skončila. Modernizaci dokončí jiná firma, kterou ŘSD vybere na jaře. Práce budou pokračovat v létě. Původnímu zhotoviteli už bylo vyměřeno šest pokut za 60 milionů korun.