Tramvaje stály. Nehoda blokovala dopravu v centru Prahy

Tramvajový provoz v centru Prahy zablokovala ve čtvrtek odpoledne na téměř půl hodiny nehoda tramvaje s osobním automobilem v Jindřišské ulici. Vyplývá to z informací od mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Anety Řehkové a webu firmy.

Tramvaje před místem kolize stály v dlouhé koloně. Provoz byl obnoven krátce po 17.15, vyplývá z webu DPP.

Nehody kolem Jindřišské a Vodičkovy ulice mají vliv na celou tramvajovou síť, protože neexistuje žádná objízdná trasa, kudy by mohly vozy problematické místo objet. Výhledově by to měla změnit zvažovaná tramvajová trasa od Vinohradské k budově hlavního nádraží a dále do Bolzanovy ulice.