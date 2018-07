Trpělivost! Výluk v Praze a okolí je mnohem víc než obvykle

Železniční dopravu v Praze a Středočeském kraji poznamená o letošních prázdninách řada výluk. Kromě regionálních tratí se dotknou spojení z hlavního města do Berouna, Nymburka či Neratovic. Množství výluk je letos větší než obvykle, uvedly České dráhy, Správa dopravní železniční cesty, společnost Ropid a Středočeský kraj.

Na hlavní trati z Prahy do Berouna začala v pondělí oprava úseku mezi Řevnicemi a Karlštejnem. Osobní vlaky proto budou do 11. července jezdit v hodinových intervalech podle zvláštního jízdního řádu. Výluka na trati z Prahy do Berouna se v srpnu dotkne i rychlíků do Plzně. Od 16. do 25. srpna je mezi Prahou a Berounem nahradí autobusy. O víkendech budou rychlíky do Plzně odjíždět z hlavního města o čtvrt hodiny dříve než obvykle.

Opravy čekají také trať z Prahy-Smíchova do Berouna přes Nučice. Od 4. do 15. srpna zde budou vozit cestující místo vlaků autobusy.

Série výluk čeká v létě trať mezi Prahou a Nymburkem přes Lysou nad Labem. Kvůli opravám kolejí a troleje jezdí na trati jen osobní vlaky linky S2 z Prahy do Kolína.

Více než měsíc, od 21. července do 2. září, bude výluka komplikovat provoz na trati z Prahy do Neratovic. Osobní vlaky do Mělníka a Mladé Boleslavi budou v tomto úseku nahrazeny autobusy, stejně jako většina rychlíků do Tanvaldu.

Do 13. července je kvůli opravám kolejí mimo provoz linka S41 z pražské Hostivaře do Roztok. Od 14. července do 2. září budou vlaky do Roztok končit už na Podbabě.

Letní výluky se dotknou také Mladoboleslavska. První tři týdny v červenci budou železničáři měnit pražce a opravovat koleje mezi Mnichovým Hradištěm a Loukovem. Od 5. do 16. července budou mezi mladoboleslavským hlavním nádražím a Debří měnit most. Výměna mostu omezí také provoz vlaků v Mladé Boleslavi mezi tamním hlavním nádražím a zastávkou Mladá Boleslav město, a to od 5. do 26. července.

V polovině srpna se na dva měsíce uzavře trať mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu. Nepřetržitá výluka začne 17. srpna a skončí 15. října. Výluka v létě čeká i trať mezi mezi Slaným a Zlonicemi na Kladensku.