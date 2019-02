Uježděný sníh pokrývá silnice ve vyšších polohách

Silnice druhých a třetích tříd ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá v pátek ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až deseti centimetry krytá posypem. Místy se na nich vyskytují vyjeté ledové koleje, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a vlhké, na Kroměřížsku suché. V některých úsecích snižují viditelnost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Osobní vozidla po ní projedou, avšak pouze se řetězy.

V kraji je převážně oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teploty se ráno pohybovaly od jednoho do šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout deseti stupňů Celsia. Přes den bude oblačno až zataženo, místy s mlhami. Během dne postupně polojasno nebo i skoro jasno. Vát bude slabý proměnlivý vítr.

Vysočina

Po dálnici D1 okolo 103. kilometru směrem na Prahu mohou řidiči od rána znovu jezdit bez omezení. V noci tam silničáři uzavřeli jeden pruh u Větrného Jeníkova kvůli opravám výtluků, omezení skončilo před 6:00. Na některých vedlejších silnicích na Vysočině zůstává ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Řidiči by měli být opatrní především při jízdě v lesních úsecích. Hlavní tahy jsou holé a sjízdné bez omezení.

Zledovatělé úseky vedlejších silnic jsou podle silničářů hlavně ve vyšších polohách na Žďársku, ale i na Pelhřimovsku nebo Třebíčsku.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině jasno až polojasno. Ojediněle mohou být mlhy. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou k šesti až deseti stupňům Celsia.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji zůstávají místy zbytky sněhu. Uježděný a umrzlý se vyskytuje ve výše položených oblastech. Někde mohou vozovky také namrzat, uvádějí silničáři.

Opatrní by měli být řidič v okolí Lanškrouna a Žamberka, kde je na menších komunikacích sníh zledovatělý. Uježděná sněhová vrstva zůstává lokálně na nesolených úsecích v Železných horách.

V pátek ráno bylo v Pardubickém kraji většinou polojasno, foukal slabý vítr. Místy se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly od minus šesti do plus dvou stupňů.

Hradecký kraj

Na vedlejších silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého zledovatělého sněhu o síle do deseti centimetrů. Řidiči si v Královéhradeckém kraji musejí dopoledne dát pozor také na mlhy, které mohou namrzat. Teploty se v kraji ráno pohybovaly od nuly do minus tří stupňů. Vyplynulo to z ranních informací meteorologů a silničářů.

Meteorologové na pátek předpovídají jasno nebo skoro jasno. Večer se ojediněle mohou tvořit mlhy. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi až deseti stupni Celsia, v 1000 metrech na horách má být kolem sedmi stupňů nad nulou.