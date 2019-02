V noci lidé umírají při nehodách častěji

Tma a špatná viditelnost stojí často za tragickými následky dopravních nehod. Ne náhodou se čtvrtina ze všech loni vyšetřovaných dopravních nehod stala v noci. Třetina všech usmrcených připadá rovněž na havárie, ke kterým došlo za tmy.

Podle Platformy Vize nula, která má za cíl zvýšení bezpečnosti na silnicích a prevenci dopravních nehod, byla v noci pravděpodobnost, že nehoda bude smrtelná, vyšší téměř o čtyřicet procent. V roce 2018 vyšetřovala policie na sto tisíc dopravních nehod, při nichž zahynulo 565 osob. Noční nehody měly přitom na svědomí 176 životů.

Z analýzy zpracované z dostupných statistik vyplývá, že nejméně závažné byly nehody, ke kterým došlo v noci za viditelnosti nezhoršené vlivem povětrnostních podmínek na místech s veřejným osvětlením. Naopak nejnebezpečnější byly ty, které se staly v noci za viditelnosti nezhoršené vlivem povětrnostních podmínek, ale zato na místech bez veřejného osvětlení. Po porovnání zahraničních statistik nehod to vypadá, že lepší osvětlení by mohlo tragickou bilanci významně snížit, možná až o 60 procent.

Umírají hlavně chodci

Z celkových 176 obětí loňských nočních dopravních nehod bylo 58 chodců. Opět tady hraje velkou roli osvětlení, ale také označení a viditelnost chodců. Ti sice mají povinnost při pohybu na silnici používat odpovídající reflexní prvky, stačí se ale po setmění projet Prahou, a je jasné, že i tady chodci značně riskují. Oblečení volí nejčastěji tmavé a silnici přebíhají kdekoliv, i mimo vyznačené přechody. Ani přechod ale bezpečnost nezaručí, protože není vždy dobře osvětlen a řidič chodce zpozoruje až v poslední chvíli. Přitom v obci lidé reflexní prvky používat nemusejí. Řešení tak přinášejí nejen bezpečnostní asistenční systémy s protikolizní ochranou chodců u automobilů, ale také infračervené kamery, které detekují pohyb před autem i v noci a na velkou vzdálenost.

Dálnice je za tmy méně bezpečná

Jízda noční dálnicí je o hodně riskantnější než za dne. I tehdy totiž nehody častěji končí tragicky, v loňském roce to bylo 58 procent z celkového počtu. Zahraniční výzkumy prokazují, že po setmění je riziko vzniku dopravní nehody až čtyřikrát vyšší než za dne. Řidiči hůře odhadují průběh silnice, dostatečně si neuvědomují zhoršenou viditelnost možných překážek. Na rozdíl od jízdy na mokré či namrzlé silnici neradi mění svůj způsob jízdy, který volí za nesnížené viditelnosti. Přitom si často neuvědomují, že například po přepnutí dálkových světel na potkávací se výrazně zhoršuje dohled.

Na to myslí i výrobci automobilů, kteří stále častěji do výbavy zařazují automaticky přepínané dálkové světlomety. S nimi může řidič jet bez obav, že by oslňoval protijedoucí řidiče. Světlomety se po celou dobu jízdy přizpůsobují okamžité situaci a intenzitu osvětlení snižují, jen když je to nutné vzhledem k provozu v okolí.

Zdroj údajů: Zpracováno na základě údajů Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu, nizozemského Institutu pro výzkum bezpečnosti silničního provozu SWOV a Policie ČR.