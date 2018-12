Vánoce na blátě. Jak to vypadá na silnicích?

Česko zasáhla obleva. Namísto bílých Vánoc je převážně mokro. Na většině území totiž prší či padá déšť se sněhem a teploty se pohybují mezi nulou a pěti stupni. To se odráží i na stavu silničních komunikací.

Na Prachaticku v noci na Štědrý den ve vyšších polohách sněžilo a teploty klesly k nule, sypače a traktor s radlicí jezdily v okolí Vimperku. Déšť se sněhem padal i na Jindřichohradecku, uvedla dispečerka správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Sněžení se podle meteorologů může na jihu Čech objevovat i přes den. Odpoledne se má ochlazovat a večer může být ojediněle i náledí.

Po ránu se teploty pohybovaly od nuly po plus čtyři stupně Celsia, bylo převážně zataženo s deštěm. Silnice v kraji jsou holé a mokré, sjízdné jsou s opatrností. Bez omezení byla ráno sjízdnost v okresech Strakonice a Tábor, uvedla dispečerka.

V Jihočeském kraji bude zpočátku zataženo, na většině území s deštěm. V polohách nad pět set metrů může sněžit. Během dne mohou být sněhové přeháňky i v nižších polohách. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem minus dvou stupňů. Vítr může mít v nárazech rychlost i přes 50 kilometrů v hodině.

Vysočina

Na Vysočině v noci na pršelo nebo padal déšť se sněhem. Řidiči by měli jezdit opatrně, hlavně na Žďársku, kde víc sněžilo, řekl dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Silničáři projíždějí vozovky v místech, kde se teploty drží kolem nuly. Sypač jezdil i u Štoků na Havlíčkobrodsku.

Vozovky jsou mokré, na Ždársku ještě může být na silnicích nižších tříd zledovatělý sníh posypaný drtí. "V některých návětrných místech se to může přichytnout a může to klouzat," uvedl dispečer.

Na Vysočině může dopoledne ještě sněžit nebo mohou být smíšené přeháňky. Odpoledne se bude ochlazovat a místy se může tvořit náledí, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi nulou až třemi stupni Celsia.

Olomoucko

Na silnicích ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska leží místy zledovatělá vrstva sněhu krytá inertním posypem. Sjízdné jsou pouze se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou převážně holé, mokré a sjízdné bez omezení. Dohlednost v některých úsecích komplikují mlhy a také déšť, případně sněžení.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by se podle předpovědi měla pohybovat kolem tří stupňů Celsia, na horách kolem nuly. Přes den bude v regionu proměnlivá oblačnost, místy se objeví sněhové přeháňky. Postupně se bude ochlazovat, večer se ojediněle může vyskytnout náledí a sněhové jazyky. Vát bude mírný, během dne přechodně čerstvý severní vítr, který může ve vyšších polohách v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů v hodině.