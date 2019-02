Většina autobusových dopravců vypověděla hradeckému kraji smlouvy

Osm z jedenácti autobusových dopravců vypovědělo Královéhradeckému kraji k 31. březnu smlouvy na zajištění dotované autobusové dopravy v kraji. Představuje to 97 procent dopravy, kterou si kraj objednává. Dopravci vypovězení smluv zdůvodnili vyššími náklady, především na mzdy. Oznámil to náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). Pokud se kraj s dopravci nedohodne na nových smlouvách, hrozí od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji.

Kraj nyní s dopravci jedná o uzavření nových smluv od 1. dubna tak, aby autobusová doprava v kraji plynule pokračovala. "Na konci února v tom chceme mít jasněji. Jsme povinni zajistit veřejnou dopravu. Od 1. dubna bychom chtěli uzavřít nové smlouvy," řekl Červíček. Situaci, že by autobusy 1. dubna nevyjely, si nedokáže představit.

Nové smlouvy by platily do doby, než je nahradí smlouvy vzešlé z nyní běžícího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let. Dočasné smlouvy platné od 1. dubna 2019 přibližně do září 2020 kraj s dopravci hodlá uzavřít z titulu mimořádné situace bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění.

Dosud dopravci autobusovou dopravu v kraji zajišťují na základě smluv uzavřených na konci roku 2016. Kraj s nimi tehdy smlouvy uzavřel v režimu jednacího řízení bez uveřejnění po té, co se mu nepodařilo dokončit tendr na desetiletou dopravní obslužnost od 1. ledna 2017.

"V určité míře připouštíme, že náklady se od té doby změnily a ceny dopravního výkonu nasmlouvané v roce 2016 asi neodpovídají současné době," uvedl Červíček. K cenovým požadavkům dopravců se s odkazem na právě probíhající jednání o smlouvách podrobněji nevyjádřil. V letošním rozpočtu má kraj na dotovanou autobusovou dopravu rezervováno 366 milionů korun.

Kraj nyní žádá doklady k požadovanému růstu plateb. Chce vyjednat cenu, která bude podle Červíčka odpovídat reálným nákladům na provoz autobusů. "Nechceme připustit, že budeme platit více peněz za cenu dopravního výkonu, než ve skutečnosti přinesl nárůst nákladů," řekl.

S výpovědí ze strany dopravce se začátkem ledna potýkal Ústecký kraj, kterému smlouvu vypověděla společnost TD Bus. Zdůvodnila to tím, že náklady přesahují kompenzaci poskytovanou krajem. Firma zajišťovala dopravu v oblastech Podbořany, Vejprty a Louny-západ. Kraji se podařilo narychlo u jiných společností objednat náhradní autobusy a řidiče a dopravu zajistit.

V Libereckém kraji jeho vedení rozhodlo, že téměř třetinu veřejné autobusové dopravy si bude kraj zajišťovat vlastním dopravním podnikem. Vlastní dopravce je podle dřívějšího vyjádření hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) pro Liberecký kraj cestou, jak zjistit reálné náklady na dopravní výkon a nenechat se vydírat firmami, které dopravu v kraji zajišťují.