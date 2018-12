Většina silnic je sjízdná jen s opatrností

Noční sněžení a ledovka ráno zkomplikovaly dopravu především v horských oblastech, velké problémy mají řidiči také na Vysočině. Situaci zhoršují kamiony uvízlé v kopcích, které blokují ostatní vozidla. Na některých místech stromy nevydržely tíhu těžkého mokrého sněhu a popadaly na silnice i železniční tratě. Vyplývá to z informací silničářů a Českých drah.

Řidiči musí jezdit opatrně i po dálnici D1, kde na některých úsecích po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh a kvůli sněžení je horší viditelnost. Několik neprůjezdných silnic kvůli popadaným stromům je na Vysočině nebo na Liberecku, například v oblasti Nového Boru. Opatrní musejí být řidiči také v Jeseníkách, kde leží na silnicích vrstva rozbředlého sněhu.

Sníh způsobil v noci problémy v železniční dopravě, vlaky kvůli sněhové kalamitě nejezdily například na severu Čech mezi Jedlovou a Rumburkem a Rumburkem a Dolní Poustevnou, ráno se už podařilo obě tratě zprovoznit. Popadané stromy po půlnoci zastavily vlaky na Vysočině mezi Horní Cerekví a Kostelcem Jihlavy, v úseku Rantířov - Jihlava město, od rána je zastaven provoz mezi Světlou nad Sázavou a Ledčem nad Sázavou či v úseku Pacov - Obrataň.

Středočeský kraj

Některé středočeské silnice jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dálnice v kraji jsou mokré po chemickém ošetření, kvůli teplotám kolem nuly by si ale řidiči měli dávat pozor na hrozící náledí. Na dálnici D1 jsou pak hlášené sněhové přeháňky a snížená viditelnost, vyplývá z informací silničářů.

Na zbytky rozbředlého sněhu i na silnicích prvních tříd by si měli řidiči dávat pozor na Kolínsku a Kutnohorsku, místy rozbředlý sníh je hlášený také kolem Slaného na Kladensku.

Královehradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na středu sněžilo a na řadě silnic nižších tříd leží rozbředlý či ujetý sníh. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. Silničáři ráno zasahovali především v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na horách byly minus čtyři stupně.

Se sněžení nebo sněhovými přeháňkami by měli řidiči počítat i přes den. Na horách by mohlo být sněžení trvalejší. Večer by se místy mohlo tvořit náledí. Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Sněžení komplikuje dopravu v Libereckém kraji. Napadlo až 20 centimetrů sněhu a stále sněží nejen v horských oblastech. Silničáři doporučují jezdit se zvýšenou opatrností. Teploty se pohybují jen těsně pod nulou a mokrý sníh se na silnicích může klouzat, problémy tak mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Zatím podle policie žádné problémy hlášeny nejsou.

Sjízdná je zatím i frekventovaná silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, která se v posledních letech při sněžení často preventivně uzavírá pro nákladní vozy nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů. K zablokování dopravy na tomto úseku totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Alternativní trasou do Polska pro kamiony je silnice 35 přes Hrádek nad Nisou na Liberecku.

Teploty v Libereckém kraji se ve středu ráno pohybují od minus čtyř stupňů do nuly. Místy se objevuje sněžení, fouká jen slabý vítr. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření většinou holé, se zbytky rozbředlého sněhu, na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu. Bez zimní výbavy by motoristé vůbec neměli vyjíždět. Sněžení by mělo podle předpovědí meteorologů vydržet po většinu dne, až k večeru bude srážek ubývat. Teploty vystoupají nejvýše ke dvěma stupňům.

Karlovarský kraj

Na silnicích v Karlovarském kraji jsou po chemickém ošetření zbytky chemického sněhu. Nad ránem po částečném vyjasnění v kraji poklesly teploty, místy se proto může tvořit i náledí nebo ledovka. Jízdu může řidičům zkomplikovat i silný vítr nebo snížená dohlednost vlivem sněžení. Zatím nejsou hlášeny žádné nehody, vyplývá z údajů serveru Dopravniinfo.cz.

Podle předpovědi meteorologů se během dne objeví sněhové přeháňky. Teplota se má pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů, na horách může klesnout až k minus čtyřem. Ve večerních hodinách se může znovu tvořit náledí, případně zmrazky.

Jihočeský kraj

Sníh může komplikovat dopravu na řadě míst Jihočeského kraje. Všechny vozovky jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V noci na středu silničáři průběžně udržovali komunikace na území celého kraje. Hodně sněhu napadlo hlavně ve vyšších polohách. Řekla to Pavla Pulcová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"Práce jsme měli hodně. Kolem Studené na Jindřichohradecku napadalo 20 centimetrů sněhu a na Šumavě 15 centimetrů. Ve vyšších polohách jsou některé vozovky sjízdné jen se zimní výbavou," uvedla.

Téměř všude lehce mrzne. Podle předpovědi meteorologů teploty kolem nula stupňů Celsia vydrží po celý den. Většinou bude zataženo a občas sněžit.

Pardubický kraj

Většinu silnic v Pardubickém kraji v noci na středu pokryl sníh. Leží v Orlických horách i ve středních polohách. Všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné.

Sníh je většinou po solení rozbředlý. Motoristé s ním musí počítat kromě Pardubicka prakticky všude, zvláště na menších komunikacích. Uježděná sněhová vrstva je místy i na státních silnicích na Orlickoústecku, na krajských pak na úsecích udržovaných bez posypové soli v okolí Žamberka a v Železných horách, kde se může tvořit i náledí.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Chrudimsku, Hlinecku, Skutečsku, Orlickoústecku, Svitavsku a Žamberecku sněžilo. Teploty se pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně.