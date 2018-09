Vichřice působila problémy v dopravě. Tisíce lidí bez elektřiny

Silný vítr, který se v noci přehnal Českem, omezil železniční i silniční dopravu. Spadlé stromy zastavily vlaky na víc než desítce úseků včetně hlavní trati mezi Benešovem a Táborem. Energetici ještě ráno evidovali přes 70 tisíc odběrných míst bez proudu, před půlnocí jich ovšem byl víc než dvojnásobek. Hasiči měli stovky výjezdů. U Hluboček na Olomoucku se dva lidé zranili po pádu stromu na chatu, v Menharticích na Třebíčsku spadla stodola na auta.

Desítka tratí byla neprůjezdná po 05.00, o tři hodiny později vlaky podle webu Českých drah stále nejezdily mezi Strakonicemi a Katovicemi, Jarošovem nad Nežárkou a Popelínem na Jindřichohradecku a na dvou regionálních úsecích na Písecku: Protivín - Putim a Branice - Červená nad Vltavou. Do trolejí spadl strom mezi Opavou a Děhylovem, na trati do Ostravy tak vyjely motorové vlaky. V noci byly vedle hlavní trati u Benešova přechodně mimo provoz také například některé úseky v Moravskoslezském kraji, ve Skalici u České Lípy vlak narazil do spadlého stromu.

Spadlé stromy omezily provoz i na řadě silnic. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Ve tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Hasiči vyjížděli hlavně ke spadlým stromům a větvím. V Libereckém kraji zasahovali u následků silného větru a deště na zhruba 25 místech, v Ústeckém a Zlínském kraji shodně na 35 místech. Na jižní Moravě evidují padesátku zásahů, na Vysočině víc než 60, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. K víc než 150 událostem byli povoláni hasiči v Moravskoslezském kraji. "Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

V chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku byli dva lidé zraněni po pádu stromu na chatu. Skončili v nemocnici. Hasiči v kraji podle mluvčí Vladimíry Hacsikové vyjeli kvůli větru k 90 zásahům, nejvíce jich bylo na Přerovsku. Silný vítr sroloval střechu rodinného domu ve Štěpánově na Olomoucku, poryv utrhl střechu o rozměru 15 krát 15 metrů v hranické nemocnici.

Energetická společnost ČEZ po větrné noci eviduje ještě 60 tisíc odběrných míst bez elektřiny, opravy se zřejmě protáhnou do úterý. E.ON hlásí zhruba 7 tisíc domácností bez proudu na jihu Čech a 4300 na jižní Moravě. Před půlnocí měl ČEZ bez elektřiny 140 tisíc odběrných míst a E.ON na jihu Čech 20 tisíc. "Aktuálně řešíme nejvíce poruch v Plzeňském, Středočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji," uvedla v 7.00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Poruch na vedení vysokého napětí evidoval ČEZ i E.ON ještě ráno víc než sto. Na Rakovnicku, kde spadlo šest stožárů velmi vysokého napětí, budou muset energetici postavit náhradní vedení.