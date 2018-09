Vzorná ulička pro sanitku: video záchranářů má velký úspěch

Přes 220 tisíc zhlédnutí posbíralo video Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, jež na svém Facebooku vyjádřila poděkování vzorným řidičům, kteří udělali uličku pro projíždějící sanitku. Video vzbudilo velký ohlas. Někteří lidé to totiž berou jako samozřejmost, jiní se přidali ke zdravotníkům a vzorné řidiče také pochválili. Vyjádření mluvčího libereckých záchranářů získal server Aktuálně.cz.

"Vůbec jsme to nečekali. Chtěli jsme zkrátka jednou pochválit a ukázat pozitivní příklad," uvedl k vysokému počtu zhlédnutí mluvčí záchranářů Libereckého kraje Michael Georgiev. Celá situace se odehrála v neděli 16. září na silnici R35, kde se při dopravní nehodě lehce zranili dva lidé.

Když se sanitka na místo havárie rozjela, čekalo ji přívětivé chování řidičů, kteří zareagovali na její houkání a vzorně se zařadili do uličky, aby mohla v rychlém tempu projet. "Takhle to má být pořád," okomentoval video uživatel Roman Baroň. "Smutné, že za něco, co má být samozřejmostí, musíte děkovat..." přidal se Viktor Pollák.

Snaha o pozitivní postoj

Záchranáři ale odůvodňují své poděkování tím, že chtěli ze silničního provozu ukázat také něco pozitivního. "Média jsou plná zpráv o tom, kde všude záchranáři nemohli projet, kde je zase řidiči nepustili. Tak jsem to udělal opačně - zveřejnil jsem video, jak by to mělo vypadat, a pochválil všechny zúčastněné řidiče," vysvětlil mluvčí.

Pod videem se ale objevilo i pár komentářů, jež tvrdily, že uličku řidiči udělali nejprve pro hasiče, kteří vyjeli před sanitkou. Tak jako tak, video mělo velký úspěch, dosud bylo zhlédnuto 224 tisíckrát.

A jak by se měl řidič na silnici vždy nejlépe zachovat, slyší-li za sebou sanitku? "Nejvíc pomůže, když dá řidič blinkr doprava a zahne k pravé krajnici. Tím nám dá jasný signál, že o nás ví a umožní hladký a rychlý průjezd," sdělil pro Aktuálně.cz mluvčí, který sám někdy dělá výjezdového záchranáře. "Pokud jde na brzdy a zůstane stát uprostřed, tak také musíme jít na brzdy a čekat, co auto před námi udělá," vysvětlil mluvčí.