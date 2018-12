Z Prahy do Plzně za hodinu? Ťok: Přibližujeme se k tomu

Cesta z centra Prahy do středu Plzně vlakem se od tohoto týdne zkrátila na 74 minut a je rychlejší než jízda autem. Umožnila to nová trať mezi Rokycany a Plzní, jejíž součástí je Ejpovický tunel, který je nejdelším tunelem v ČR. Na stavbu za 6,8 miliardy korun přispívá EU částkou 3,5 miliardy korun, řekl při zprovoznění klíčového úseku Marc Lemaitre z Evropské komise, generální ředitel DG Regio.

"Nová trať (o délce 14 km) je součástí hlavního koridoru Rýn-Dunaj. Přináší výhodu nejen obyvatelům plzeňského regionu, ale díky osobní a nákladní dopravě také celému Česku a Evropské unii," uvedl. Projekt je spolufinancovaný operačním programem Doprava, který podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) patří mezi nejrychleji a nejlépe čerpající operační programy v ČR a "má velmi dobře našlápnuto i do nového programovacího období od roku 2021".

Uvedla, že s DG Regio připravila znovurozdělení peněz z částí operačních programů, které tolik nečerpají, do těch, kde je poptávka vysoká. "Ujistila jsem Marka Lemaitra, že Česká republika je připravená na nové programovací období. Zmapovali jsme investiční potřeby až do roku 2030," uvedla. DG Regio podle Dostálové naslouchá potřebám členských zemí a pro roky 2021 až 2027 zacílí evropské zdroje na skutečné potřeby států.

"Plzeň patří k centrům, která mají být dostupná z Prahy po železnici do jedné hodiny, a k tomuto plánu se postupně přibližujeme," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Podle něj je dalším cílem zvýšení rychlosti mezi Prahou, Plzní a Mnichovem, tedy zdvojkolejnění a elektrifikace trati z Plzně ke státní hranici i na její druhé straně. "Realizaci umožní nedávné rozhodnutí spolkového ministra dopravy o povýšení projektu elektrizace a modernizace německé části spojení do naléhavých priorit spolkového plánu dopravních cest," řekl Ťok. Přiznal, že se na bavorské straně příprava zadrhla. V pátek bude jednat se spolkovým ministrem dopravy o tom, kdy Deutsche Bahn začne modernizaci intenzivně chystat.

Cíl: Plzeň součástí Prahy

Ejpovický tunel má dva 4,15 km dlouhé tubusy. Povolená rychlost je 160 km/h, ale může se v něm jezdit až 200 km/h. Podle Ťoka je první částí plánované vysokorychlostní trati. "Chceme se k ní brzy dostat. V nejbližší době budeme spravovat a zvyšovat rychlost v úseku mezi Berounem a okrajem Prahy," uvedl. Po nutné opravě této trati bude příští rok ministerstvo a vláda rozhodovat o jedné ze tří variant stavby berounského tunelu.

Podle náměstka hejtmana Pavla Čížka (STAN) se 11minutovou dobou jízdy vlakem z Rokycan do Plzně staly Rokycany předměstím Plzně a čeká je masivní rozvoj. "Pokud se podaří tunel z Berouna do Prahy, stane se Plzeň součástí Prahy. A dále je pro nás naprosto zásadní propojení Praha-Mnichov. Efekty z obou staveb by byly pro ČR i Bavorsko obrovské," uvedl.

"Modernizace trasy Plzeň-Rokycany znamená velký krok k napojení našeho města na Prahu, na opačnou stranu do Německa a ke zlepšení průjezdnosti koridoru, který je součástí evropských železničních cest," uvedl primátor Plzně Martin Baxa (ODS). Na III. koridoru už jsou hotové části Plzeň-Cheb, Beroun-Zbiroh, Zbiroh-Rokycany, Rokycany-Plzeň a průjezd Plzní. Jako poslední se připravuje nová trasa Beroun-Praha s dvacetikilometrovým berounským tunelem, který může být v celku, rozdělený na dva nebo i na více tunelů. Doba jízdy z Prahy do Plzně se po dokončení celé trati má dostat na 45 minut.