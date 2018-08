Žabotlam vyjíždí naposled do ostrého provozu. Zamíří do muzea

Legendární pantograf zvaný žabotlam česká poslední jízda v ostrém provozu. Poslední jednotka elektrických vlaků řady 451/452 jezdila na trati z pražské Libně do Roztok u Prahy. Ze Šumperka navíc do pražské Libně přijede z muzea další pantograf.

Muzejní pantograf vyrazí ze Šumperka ve 13.45 a při cestě do Prahy zastaví v Zábřehu na Moravě, Pardubicích a Kolíně. Do pražské Libně by měl dorazit po zhruba čtyřhodinové cestě. Zde budou mít železniční nadšenci možnost vidět a fotografovat vedle muzejního vlaku ze Šumperka i pantograf, který byl dosud v provozu. V expresu ze Šumperka bude podle Českých drah platit běžný tarif včetně slev a komerčních nabídek.

O den později oba vlaky pojedou společně do Chomutova, kde bude žabotlam po vyřazení z provozu vystaven v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Pro sobotní cestu nabízení dráhy speciální jízdné.

České dráhy plánují dočasně nahradit vyřazený pantograf například motorovými vlaky RegioNova. O další budoucnosti trati rozhodne nynější tendr na její provoz po roce 2019. Ostatní pantografy byly vyřazeny už před časem a postupně nahrazeny jednotkami CityElefant.

Pantografy, vlaky ze 60. let minulého století, výrazně překročily původně plánovanou životnost. Vyráběny byly ve Vagónce ve Studénce na severní Moravě v letech 1964 až 1968 a znovu v letech 1972 a 1973. Celkem jich bylo vyrobeno 62. Postupně se objevily v provozu po celé zemi, jejich stěžejním místem se stala Praha a její okolí.