Železnice zrychluje. Úseků, kde vlak musí zpomalit, ubývá

Na železnici ubylo za posledních 12 měsíců úseků s omezenou rychlostí na současných 80 kilometrů. To představuje meziroční snížení celkové délky o 39 procent. Ke snížení pomohlo především přidání peněz na opravy. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) to oznámila v tiskové zprávě. V ČR je celkem 9374 kilometrů železnic.

Nejvyšší povolená rychlost na kolejích v Česku je 160 kilometrů v hodině. Tu však umožňují pouze hlavní trasy nebo jejich části. Snížení rychlosti tak podle SŽDC závisí na parametrech trati a příčinách omezení.

Nejvýraznější zkrácení délky tratí s omezenou rychlostí nastalo podle železničářů u úseků, kde omezení platilo kvůli nevyhovujícímu stavu kolejí. Těchto úseků je meziročně o 55 procent méně. Celkem jich bylo v závěru letošního června necelých 15 kilometrů.

Omezení rychlosti se naopak rozšířilo oproti loňskému létu na regionálních tratích, kde se jejich celková délka zvýšila o 55 procent. Toto navýšení bylo zapříčiněno mimo jiné i zpomalením rychlosti na úseku Ledečko - Kácov (8,3 kilometru), kde letos v říjnu bude provoz uzavřen, kvůli rekonstrukci trati do poloviny příštího roku. Do konce letošního roku by mělo být odstraněno omezení z úseků Katusice - Mladá Boleslav (4,2 kilometru) a Slavonice - Dačice (1,9 kilometru). Na celostátních tratích zpomalených úseků ubylo o 49,5 procenta.