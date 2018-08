Získání potřebných pozemků pro metro D potrvá roky

Nedávno schválená novela zákona o vyvlastnění může urychlit vyvlastňování pozemků pro metro D, i tak by však trvalo roky získat všechny potřebné parcely. Vyplývá to z právní analýzy, kterou pro pražský dopravní podnik (DPP) zpracovala advokátní kancelář HSP & Partners. Město a DPP plánují pro výkup pozemků založit společný podnik s Pentou, což analýza považuje za vhodnější řešení. Rada města ale společný podnik zatím neschválila s tím, že si DPP nechá udělat analýzu dopadu novely na rychlost vyvlastnění pozemků.

Společný podnik chce město založit právě kvůli zdlouhavosti výkupu pozemků i případného vyvlastnění. Po schválení novely nicméně politici z Trojkoalice uvedli, že jde o zbytečný krok, protože nová legislativa může vyvlastnění významně urychlit.

Součástí novely je seznam staveb, u nichž má usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí takzvaného mezitímního rozhodnutí. Jejich součástí je i metro D. Mezitímní rozhodnutí znamená, že stavba by mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Vyvlastnitel by po splnění podmínek požádal o toto rozhodnutí, úřad by v prvním kroku dovolil zahájit stavební práce a v druhém kroku by se řešil případný spor o výši náhrady.

Podle analýzy se dá předpokládat pozitivní vliv novely na rychlost vyvlastnění, který se však s ohledem na to, že se nový proces zatím nevyzkoušel, nedá garantovat. Zůstane navíc nutnost přípravy, která zahrnuje například vypracování znaleckého posudku a podle analýzy sama o sobě zabere zhruba rok.

Výhodou mezitimního rozhodnutí podle analýzy je, že se proti němu nelze odvolat. Je ale možné proti němu do měsíce podat žalobu, o které soud musí rozhodnout do 60 dnů, stejně jako o případné kasační stížnosti. Soudní přezkum by neměl trvat déle než 157 dnů.

I tak nicméně získání rozhodnutí, kterých by bylo třeba 595, podle analýzy zabere i s přípravami a při započtení všech lhůt nejméně dva roky, spíše však výrazně více. Autoři analýzy tak společný podnik, který by šel cestou výkupů a nemusel by se držet cen určených znaleckými posudky, považují za lepší řešení.

Partnerem kanceláře HSP & Partners, která analýzu zpracovala a dříve zastupovala Agrofert, je advokát Květoslav Hlína. Ten se v poslední době objevil v médiích v souvislosti se svou prací pro DPP. Generální ředitel podniku Martin Gillar v Hlínově kanceláři v minulosti působil jako podnikatel. Podnik i Hlína odmítli, že by měl advokát v DPP vliv nad rámec právního poradenství.

Cílem společného podniku má být co nejrychleji vykoupit pozemky pro stavbu metra. Společnost Penta má mít v podniku většinový podíl 51 procent, takže nebude nutné se při výkupu pozemků řídit pravidly, která musí dodržovat veřejné subjekty. Společný podnik má zároveň těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu. Plán se netýká stavby samotného metra, pouze stanic.