Dopravci proškolili 2800 z 4000 strojvedoucích k používání zabezpečovače ETCS

Dopravci ke konci září proškolili 2800 strojvedoucích k jízdě pod dohledem nového automatického zabezpečovacího systému ETCS. Do konce roku je potřeba proškolit 4000 strojvedoucích. Oproti srpnu je proškoleno o 800 strojvedoucích více. Dopravci také k provozu pod novým automatickým zabezpečovacím systémem ETCS připravili 1304 železničních vozidel. K výhradnímu provozu na hlavních koridorech bude od ledna potřeba 1500 vlaků vybavených ETCS. Na dnešní tiskové konferenci po jednání k zavádění ETCS to řekl ředitel technické sekce Drážního úřadu Radek Šafránek.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) ministerstvo v září vypsalo další dotační výzvy z operačního programu Doprava s předpokládanou vyčleněnou částkou 500 milionů korun. Celková veřejná podpora pro dopravce se zvýší ze 7,2 miliardy na 7,7 miliardy korun. Peníze na pořizování mobilní části ETCS dopravcům podle Kupky poskytovaly také evropské fondy.

Více než 87 procent problémů s ETCS podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody od začátku července do konce září způsobily různé druhy rozpadů spojení mezi traťovou a mobilní vlakovou částí ETCS. Téměř sedm procent poruch bylo na straně mobilní části ETCS a další více než čtyři procenta tvořily chyby obsluhy. Podle Kupky se pracovní skupina pro zavádění ETCS bude do konce roku snažit posílit signál tak, aby se zlepšilo spojení mezi traťovou a mobilní částí zabezpečovacího systému.

Zavádění ETCS po Česku požaduje Evropská unie. Má sjednotit odlišné zabezpečovací technologie v jednotlivých státech EU. Jde o jeden z nejvýznamnějších projektů na české železnici, řekl již dříve Kupka. Náklady se budou pohybovat v desítkách miliard korun. Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spojení traťového zařízení s lokomotivou funguje přes mobilní síť GSM-R.

Spuštění ETCS do výhradního provozu bude v lednu postupné. Nejprve do výhradního provozu přejde od 1. ledna trať Česká Třebová - Olomouc - Přerov, od 8. ledna Břeclav - Bohumín, od 15. ledna Česká Třebová - Břeclav a od 22. ledna Praha-Běchovice - Česká Třebová. Na těchto tratích projede denně kolem 1200 vlaků.

Ministerstvo dopravy počítá s vybavením ETCS na dalších 4000 kilometrů tratí do roku 2030, což si vyžádá investice do infrastruktury kolem 32 miliard korun. V roce 2026 má být výhradní provoz s ETCS zaveden na koridoru Praha - České Budějovice, v prosinci 2027 na trati Beroun - Plzeň - Cheb a do roku 2030 na celé síti.