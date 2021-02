Dopravu v Praze výrazně komplikuje sníh, stalo se několik nehod

Sníh a na některých místech také ledovka komplikují ráno dopravu v Praze. Problémy mají autobusy, vlaky a kvůli zapadaným výhybkám i tramvaje. Stalo se také několik nehod. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) doporučuje, aby lidé, pokud musí někam jet, využívali především metro.

"Během noci vydatně sněžilo. Na mnohých místech jsme zaznamenali pět až deset milimetrů za šest hodin, což může být až 15 centimetrů prachového sněhu. Nejvíc nasněžilo na pomezí středních a východních Čech," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Omezení v hlavním městě se týká desítek linek autobusů a tramvají. ROPID o nich informuje na svém webu nebo twitteru. Informace jsou také na webu Pražského dopravního podniku. Některé spoje mají i více než hodinu zpoždění, musejí jezdit odklonem, jiné vůbec nevyjely. Komplikace jsou také v okolí Prahy, problémy tak mohou mít lidé, kteří se chtějí do hlavního města dostat.

České dráhy na svém webu upozorňují na kalamitní stav na železnicích. Nevyjely třeba některé spoje z Prahy do Kolína, z Nymburka do Prahy, nejely některé vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Benešovem u Prahy nebo z hlavního města do Berouna.

Podle policejního webu se ráno v metropoli stalo několik nehod, které mohou ještě víc komplikovat provoz. Obešly se ale bez vážných zranění. V Budějovické ulici v Praze 4 havaroval autobus, který zablokoval silnici. Za Komořanským tunelem ve směru na D1 uvízl kamion. Na Pražském okruhu před sjezdem na Vestec se také srazila tři auta, nehoda byla bez zranění. Šumavskou ulici blokuje nehoda osobního a nákladního auta, v Tálínské ulici narazilo auto do železničního viaduktu. Autobus pak zablokoval křižovatku ulic Vosmíkových a Na Sypkém.

V Praze má být v pondělí zataženo se sněžením, postupně bude srážek ubývat. Bude mrznout, nejvyšší teploty budou minus čtyři až minus šest stupňů.