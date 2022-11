Dosažení pětiprocentní úspory elektřiny ve špičce nebude obtížné, míní analytici

Pětiprocentní úspora elektřiny v období spotřební špičky, kterou by měly státy EU včetně Česka začít plnit od prosince, je při současných opatřeních reálná, a to i bez výraznějších omezení v komfortu lidí. Dosažení úspory by mohla ohrozit pouze mrazivá zima. Tvrdí to analytici oslovení analytici. Podle nich se úspory ve spotřebě energií projevují už nyní.

Povinné omezení spotřeby elektřiny v částech dne s nejvyšší spotřebou, které EU přijala ve snaze minimalizovat využívání drahé výroby z plynu, začne platit od čtvrtka. Státy EU by měly od začátku prosince do konce března snížit o pět procent spotřebu elektřiny ve špičce.

Česká vláda chce podle ministerstva průmyslu a obchodu úspory dosáhnout kombinací dobrovolných úspor, nezastropováním celkové spotřeby u podnikatelů, úsporami vyvolaných růstem cen ve špičce, kampaní a dalšími už fungujícími opatřeními. Spotřební špičku vymezí Energetický regulační úřad (ERÚ).

"Snížení spotřeby ve špičce o pět procent je reálné. Stačí, když budou firmy i domácností lépe plánovat využití energií a zavedou úsporná opatření," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Podle něj byla nadspotřeba energií v posledních letech poměrně výrazná, takže existuje značný prostor pro úspory i bez toho, aby byl výrazně omezen komfort lidí.

"Energetické úspory jsou každodenní realitou mnoha domácností i firem. Pětiprocentní úspora v době spotřební špičky je reálná a její dosažení by nemělo být příliš obtížné," myslí si také analytik společnosti XTB Ondřej Tyleček. Poukázal přitom na data společnosti Amper Meteo, podle nichž se už v říjnu snížila meziroční spotřeba elektřiny o 7,1 procenta, přičemž po očištění vlivu o počasí byla úspora 6,2 procenta.

"Ve špičce by situace neměla být zásadně odlišná," doplnil. Připomněl také další zdražování elektřiny, které většina dodavatelů chystá od Nového roku, což zesílí tlak na další dobrovolné úspory. Úspory navíc podle Tylečka budou dál stoupat při rozvoji fotovoltaik a s příchodem očekávané hospodářské recese.

Analytici připouštějí, že na výši spotřeby a případných úspor bude mít vliv i nadcházející zima. "Vliv počasí má svoji roli, ovšem musela by nás čekat abnormálně tuhá zima, aby úspor nemohlo být dosaženo," uvedl Tyleček.

EU schválila přijímání úspor sice jako povinné, jejich nedodržení by ovšem zřejmě velký dopad na ČR nemělo. "Případné nesplnění úspory by nic extra neznamenalo. Nejsou stanovené žádné sankce," řekl Tomčiak. Unijní nařízení podle něj počítá pouze s podáváním hodnotící zprávy Evropské komisi, která je následně vyhodnotí a navrhne další kroky ohledně úspor energií v Evropě.

Vlády EU se na opatření dohodly na konci září poté, co na pozadí ruské války proti Ukrajině vyskočila cena plynu na hodnoty několikanásobně převyšující průměr z minulých let. Byť od té doby výrazně klesla, zůstává plyn ve srovnání s uplynulými roky drahý, což se promítá do cen elektřiny. Důvodem je evropský velkoobchodní systém, v němž se cena elektřiny odvíjí od nejnákladnějšího způsobu výroby potřebného k uspokojení momentální poptávky.