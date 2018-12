Dostálová: Pozastavení evropských dotací se týká pouze Agrofertu

Evropské dotace byly do vyjasnění problému okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastaveny pouze Agrofertu. Sdělila to ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že Evropská komise nebude vyplácet Česku dotace do vyjasnění situace kolem střetu zájmů. Babiš dřív Agrofert vlastnil, loni jej převedl do svěřenského fondu.

"Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu," uvedla Dostálová v SMS. Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli koordinátora při čerpání evropských dotací. Za proplácení odpovídá ministerstvo financí.

Evropský parlament se ve středu zabýval bodem s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK.

Podle předsedy koaliční ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka se situací kolem pozastavení evropských dotací pro Agrofert bude na pondělním zasedání zabývat vláda.

Evropská komise koncem listopadu dospěla k závěru, že český premiér s ohledem nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu.

Ze dvou desítek poslanců, kteří ve středu v Evropském parlamentu vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů. Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS vesměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz.

Samotný Babiš, podle něhož je česká vláda v kontaktu s EK a celou záležitost se snaží vyřešit, ve čtvrtek označil snahu o přijetí rezoluce za poškozování Česka, k němuž poslance vede touha zviditelnit se před květnovými volbami do EP.