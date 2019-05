Dostálová se v Aréně Jaromíra Soukupa divila delegaci do KLDR: Co tam pět lidí zmůže?

V úterní Aréně Jaromíra Soukupa došlo na palčivá témata posledních dní. V bouřlivém prostředí se ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), poslanec Mikuláš Peksa (Piráti), předseda SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura, lídryně kandidátky do europarlamentu Kateřina Konečná (KSČM) a též jednička pro eurovolby za ČSSD Pavel Poc vyjádřili například k blížícím volbám do Evropského parlamentu, ale také cenám bydlení, dluzích a exekucím.

Soukup v úvodu pořadu připomněl, že se v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu stále častěji zaznívá oblíbená mantra, že kampaně ovlivňuje Čína nebo Rusko. Soukup se svých hostů zeptal, zda si všimli nějakých nekalých praktik. "V rámci voleb se hlavně dějí různé prasárny. Na svém profilovém facebooku zveřejnili zástupci SPD fotku Ivana Bartoše, kterou speciálně upravili. K fotografii dali lživé informace. Je to šíření dezinformací," reagoval Pirát Peksa. Okamura však argumentoval, že neví, o co šlo, protože SPD se ničeho nedopustila. "Na pochodu pod záštitou pražského primátora Hřiba došlo k distribuci tvrdých drog a přes sto lidí bylo postiženo policií," upozornil Okamura a dodal, že je rozhodně proti legalizaci drog.

Soukup následně odbočil k tématu dluhů a exekucí. Upozornil, že je devadesát tisíc důchodců v Česku v exekuci. Zároveň dodal, že meziročně ten počet vzroste o čtyři tisíce lidí. "Těch lidí je obrovské množství a počet stále roste. Některé z nich budou neplatné, ale celkově se jedná o velké číslo," vysvětlila ministryně Dostálová. Okamura se chtěl dostat ke kořenům problému. "Je tady mnoho důchodců, kteří mají méně než 13 tisíc korun čistého a z těchto peněz nejsou schopni přežít. "My bojujeme za to, aby se ta hranice dostala alespoň na 13 tisíc. Mělo by jít o částku, kterou stanovuje eurostat jako příjmovou chudobu," vysvětlil.

Následně se moderátor obrátil na Peksu s otázkou souvisejících nelegálních transplantací, kterým se poslanec věnuje. "Tu situaci nikdo nesleduje, takže nevíme, kolik takových případů skutečně je. Pokud má člověk hodně peněz a odcestuje do rozvojových zemích a nechá si tam voperovat orgán jiného člověka, tak je to prostě účast na vraždě. Normálně se na orgán čeká roky, v takových zemích ho dostanete za několik dní," vysvětlil poslanec své stanovisko k problematice.

Drahé bydlení

Debatovalo se také o Poslanecké sněmovně, která se podle Soukupa stává "cestovkou". V současné době je 29 milionu korun vyčleněno na zahraniční cesty. Poslanec Zaorálek a další čtyři lidé vyrazili do Severní Koreji za milion korun. Poce se proto zeptal, zda to považuje ze svého pohledu europoslance za normální. "Mě se to netýká, já toho moc nevyužívám. Věnuji se práci v parlamentu. V zahraniční politice je Česká republika jedna z mála, která má v Severní Koreji ambasádu a cesta byla naplánována poměrně dlouho dopředu," reagoval.

Dostálová v souvislostí s tím uvedla, že je parlamentní diplomacie zcela normální záležitost. Je ale pravda, že mě tato cesta překvapila a rozhodně se velmi těším na zprávu z této cesty. "Nevím, co česká delegace složená z pěti lidí dohodne v Severní Koreji," diví se.

Soukup nemohl opomenout ani čtvrtou demonstraci v řadě proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Na Václavském náměstí v Praze se jí zúčastnilo podle odhadů 50 tisíc lidí. Protesty ale neovlivní pouze Benešovou a Babiše, ale také koaliční partnery ANO ve vládě. "Lidé protestují proti konkrétním osobám. Jsme součástí vlády a platíme za to vysokou cenu," uvedl za ČSSD Pavel Poc.

"Měla by platit obecná zásada. V případě, kdy někdo spáchá trestný čin, tak by měl jít před soud a měl by být souzen. Teď by měl jít Babiš před soud. Je zajímavé, že je zrovna vyměněn ministr spravedlnosti," podotkl Peksa.

V diskuzi se probírala také vysoká cena bydlení. Především bytů v Praze. Konečná z toho obvinila předchozí vlády a situaci by podle ní vyřešila státní banka. "Bezúročně by půjčovala těm, kteří to skutečně potřebují." Společně s ministryní Dostálovou se shodla na tom, že výstavba v Praze je tristní. Dostálová také sdělila důvod, proč se v hlavním městě byty nestaví.

"Dokud Praha a Brno, kde jsou ceny bytů také drahé, nezmění svůj územní plán, tak se jako ministryně pro místní rozvoj můžu stavět třeba na hlavu. Dokud se neuvolní pozemky pro bytovou výstavbu, nepostaví se jediný byt. Je to hlavně kompetence obcí a měst," vysvětlila.