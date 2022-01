DPP chce od firem získat informace pro vypsání tendru metra D

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájí takzvané předběžné tržní konzultace kvůli chystané stavbě úseku metra D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory. Cílem je získat od stavebních firem informace o způsobu ražby a následně je využít při stanovení podmínek tendru na stavební firmu, která metro postaví. V pondělí to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Podnik nejdříve zahájí stavbu z Pankráce na Olbrachtovu. Trasa metra je následně naplánována až do Písnice.

"Stavba prvního úseku metra D se loni zbavila všech smýšlených obstrukcí odpůrců stavby. Ministr dopravy finálně rozhodl, že pražský stavební úřad není podjatý při rozhodování o metru D. Předseda antimonopolního úřadu potvrdil, že jsme s DPP postupovali správně při výběru zhotovitele stavby první etapy Pankrác - Olbrachtova. Chybí už 'jen' pravomocné stavební povolení. Věřím, že letos už stavbu zahájíme," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Podnik se rozhodl stavět metro ražební metodou TBM, při které je stroj neustále pod zemí a která je efektivnější a rychlejší než jiné vrtací či trhací metodami. Rovněž je šetrnější k povrchu, kde není nutno tolik zásahů jako při jiných metodách. Podnik tak v předběžných tržních konzultacích chce od firem získat zpětnou vazbu, kterou použije pro finální nastavení zadávacích podmínek tendru. Konzultace potrvají zhruba měsíc a jsou otevřeny pro všechny potenciální dodavatele.

V první fázi vznikne metro mezi Pankrácí a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant je náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun, investorem je DPP.