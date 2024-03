DPP zahájil provoz velkokapacitních trolejbusů z Veleslavína na ruzyňské letiště

Pražský dopravní podnik (DPP) dnes zahájil provoz velkokapacitních trolejbusů Škoda Solaris 24 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha.

Trolejbusy číslo 59 nahradily autobusovou linku číslo 119. Vozy budou část trasy jezdit připojeny k trolejím a část na baterie. Do tříčlánkového vozu se vejde až 180 cestujících, což je asi o 30 procent více než do původních kloubových autobusů. Novinářům to dnes řekli představitelé města, DPP a výrobce. Náklady na vybudování infrastruktury byly asi 354,5 milionu Kč, nákup vozů vyšel na 623,2 milionu Kč.

Velký trolejbus jezdí po Praze od loňského roku, přičemž před uvedením do provozu musel nejdříve najezdit tisíce kilometrů zkušebně.

"Jedná se o momentálně nejdelší povrchové vozidlo DPP. Cílem je, aby vždy u stanice metra A Nádraží Veleslavín bylo přistaveno vozidlo, které pojme všechny cestující, kteří vystoupí z metra a chtějí cestovat na letiště. Byly experimenty, kdy se přistavovaly dvě 119 za sebou, ale to se nesetkalo příliš s pochopením cestujících, lidově řečeno, první autobus byl nacpaný a druhý prázdný," řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Na trase na letiště jezdí 20 velkokapacitních trolejbusů, čímž se ve městě ročně vyprodukuje o 1300 tun oxidu uhličitého méně. Vůz má dva motory a měří 24,7 metru. Kapacita je 180 cestujících, z toho 54 míst je k sezení.

Trolejbusy budou takzvaně parciální, tedy schopné ujet část trasy na baterii bez síťového vedení. Trasa linky měří necelých 19 kilometrů a pod trolejovým vedením je zhruba 11,5 kilometru. Zbytek pojede trolejbus na baterie. Dojezd nového vozu na baterie je při plném zatížení 12 kilometrů.

Ještě před zprovozněním linky musel DPP vybudovat potřebnou infrastrukturu, kromě trolejí také měnírny elektrické energie nebo nabíjecí stanice v garážích v Řepích.

Správa železnic v současné době opravuje trať z Prahy na Kladno, v jejímž rámci vznikne železniční propojení na letiště. Velkokapacitní trolejbusy po zprovoznění dráhy použije DPP na trase linky autobusu číslo 136. Nynější autobusy z linky 119 nahradí nejstarší kloubové autobusy SOR NB 18 z let 2009 a 2010, které DPP vyřadí.

Město má společně s DPP připraveno dalších 13 projektů, kdy nahradí autobusy trolejbusy. "Pokud se DPP podaří vysoutěžit zhotovitele, tak ještě letos bychom chtěli začít stavět infrastrukturu pro bateriové trolejbusy na lince 137, což je z Na Knížecí k Waltrovce," řekl Hřib. Výhledově by podle generálního ředitele DPP Petra Witowského mohly být elektrifikovány také linky číslo 112 a 201.