Drahoš hlásí změny. Proč odstavil kontroverzního šéfa kampaně?

Krátce po volbách vyzývatel hlavy státu Jiří Drahoš prohlásil, že změní fungování ve svém volebním týmu - tedy především potvrdil, že dosavadní koordinátor kampaně Jakub Kleindienst bude "upozaděn". Podle politologa Jana Kubáčka je tento krok nejen logický, ale také v dalších předvolebních debatách výhodný a odlišuje ho od současného prezidenta Miloše Zemana.

Jméno Jakub Kleindienst je často spojováno s kontroverzní kauzou týkající se Davida Ratha, neboť dosavadní pravá ruka finalisty prezidentské volby Jiřího Drahoše působila ve vedení společnosti ML Compet, z níž krátce poté, kdy tam propukl korupční skandál, odešel. Drahoš však už dříve uvedl, že o minulosti svého předvolebního manažera něco věděl a již několikrát zdůrazňoval, že mu vše Kleindienst vysvětlil, a tudíž mu důvěřuje.

Nicméně po prvním kole prezidentských voleb je vše jinak. Vyzývatel Miloše Zemana nedávno promluvil o změně fungování svého volebního týmu. Zásadní na prohlášení byl fakt, že právě koordinátor kampaně Kleindienst ustoupí do pozadí a jeho roli si vezme na starost on sám. Jakou bude mít roli sesazený Kleindienst, se zatím neví. "Je to podle mě logický a důležitý krok," uvedl politolog Jan Kubáček.

Podle Kubáčka někdejší politik a doposud pravá ruka Drahoše Kleindienst představoval viditelně slabé místo kandidatury bývalého ředitele Akademie věd. Už jen tím, že se neustálým debatováním oživovala kauza s Davidem Rathem, což bylo pro Drahoše značně nepříjemné.

"Navíc mohlo také vzniknout riziko, že část voličů by mohla reagovat pasivitou a nepodpořila by ho u klíčových voleb. Nutno dodat, že voliči mají na Drahoše náročnější pohled než například na politického matadora, u kterého se předpokládá, že to je pragmatik a žádný anděl," vysvětlil politolog.

Ztratil by voliče

Kubáček se tak domnívá, že kdyby Drahoš svého koordinátora kampaně neodvolal, nejen že by ztratil některé příznivce, ale jistě by se z něj stal důležitý cíl negativní kampaně, který by jistě Miloš Zeman v debatách využil.

"Tímto však předejde nejen možné špinavé kampani, ale zároveň je to také výhodné v tom směru, že může dobře reagovat na Miloše Zemana; říct ,Ano, objevily se kontroverze a já jsem okamžitě konal a svého šéfa kampaně jsem odvolal.´ A co vy, pane prezidente?" vysvětlil Kubáček, podle kterého se tak Drahoš zbavil svého slabého místa.

Politolog zároveň dodal, že díky tomuto rozhodnutí bude Drahoš útočit hned dvakrát. "Voličům ukáže vůli po změně a zároveň eliminuje případná rizika spojená s kontroverzní postavou, a odliší se tak od současné hlavy státu, které je vyčítáno, že se obklopuje kontroverzními spolupracovníky, jakými jsou například poradce Martin Nejedlý či kancléř Vratislav Mynář," řekl.

Jakým směrem se bude ubírat Drahošova kampaň, není zatím jasné. Nicméně Kubáček se domnívá, že Drahoš určitě vsadí na svou manželku. "Ukazuje se, že je takovou tajnou a velmi účinnou zbraní. Působí na lidi velmi sympaticky, umí dobře vystupovat a na rozdíl od manžela mluví lidově a srozumitelně, což je obrovská výhoda," domnívá se politolog. Podle něj navíc Drahoš před klíčovými volbami bude zdůrazňovat, že kandidují jako manželský pár. "Čechům se to líbí, a naopak jsou rádi, když je první dáma viditelná."