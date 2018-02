Drahoš zakládá vlastní spolek, nechce zmizet z povědomí voličů

Jiří Drahoš z politiky neodchází, uvažuje o kandidatuře do Senátu a zakládá sdružení, jež by ho udrželo v povědomí voličů. Nepůjde o politickou stranu, říká šéf jeho volební kampaně Jakub Kleindienst. Podle něj Drahošovi prohrálo volby téma uprchlíků.

Bude Jiří Drahoš po volbách nějak pokračovat v politice?

Teď jsme si oba naplánovali dovolenou. Pan profesor má v plánu širší projekt, který by na prezidentskou kampaň navázal, aby nezapadla témata, o nichž se mluvilo, například vzdělání. Nemá to být politická strana ani think tank, bude to sdružení, jež by mělo udržovat myšlenky, které zazněly v kampani.

To samo osobě ale zní dost politicky, ne?

Ne, shoda je na tom, že to nemá být politický projekt. Kdo má chuť se angažovat v politice, má širokou nabídku existujících stran. Měl by to být volný spolek.

Zapojí se další protikandidáti? Michal Horáček, Pavel Fischer...

Nemám rád slovo protikandidát, protože i na debatách bylo vidět, jaký je mezi nimi respekt. Byli to spolukandidáti. Bavíme se s nimi o tom, ale je to zatím v plenkách. Jasno bude tak v polovině března.

Co například kandidatura Jiřího Drahoše na pražského primátora nebo do Senátu?

Komunální volby vylučuji, to by, myslím, ani nechtěl. Nabídky na kandidaturu do Senátu má od více subjektů. Nevylučuje se to však s plánovanými aktivitami.

* Za jakých okolností by určitě kandidoval na Hrad?

* Co Drahošovi prohrálo volby?

* Proč Jiří Drahoš vyzval Zemana?

* Co se v kampani nepovedlo?