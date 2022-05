Dráhy mají první lokomotivu dovybavenou systémem umožňujícím dálkově zastavit vlak

České dráhy ve čtvrtek převzaly první lokomotivu zpětně dovybavenou zabezpečovacím systémem ETCS, který umožňuje v případě potřeby zastavit vlak na dálku. Technologie by se měla v budoucnu stát hlavním zabezpečovacím systémem na tuzemské železnici, dráhy proto plánují postupně vybavit tímto zařízením stovky dalších vozů.

Novinářům to ve čtvrtek řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a šéf Českých drah Michal Krapinec. Systém ETCS se postupně instaluje i na tratě. Zatím je na zhruba 700 kilometrech železnic z asi 9000 kilometrů tratí v Česku. Celkové náklady na zabezpečení vlaků i tratí mají být kolem 47 miliard korun.

Práce na dovybavení prototypu lokomotivy řady 362 WTB, které zajistily firmy ČD-Telematika a AŽD Praha, trvaly téměř dva roky. Do stroje byly například instalovány nový centrální počítač, displej pro strojvedoucího, Dopplerův radar, snímač otáček, antény GSM-R a GPS a další nové komponenty. Nedávno pak lokomotiva získala povolení od Drážního úřadu. Stroj tak může ihned vyjet do ostrého provozu.

Dráhy budou postupně přebírat další vozy vybavené systémem ETCS. "V současné době máme smluvně zajištěno dodání ETCS na více než 400 současných vozidel tzv. retrofit a dále máme uzavřené kontrakty a závazně objednáno 246 zcela nových vozidel, která budou dodána již z výroby s ETCS," řekl k plánům drah Krapinec. Ve čtvrtek převzatá lokomotiva je součástí rámcové smlouvy, které počítá s vybavením až 131 elektrických vozidel státního dopravce systémem ETCS. Součástí kontraktu je i závazné vybavení 102 lokomotiv za 1,4 miliardy korun. Další vozidla by měl dopravce přebírat v následujících měsících.

Krapinec zároveň připomněl, že dopravce už zahájil také školení stovek svých strojvedoucích. Ve druhé polovině letošního roku pak dráhy plánují spustit provoz prvních vlaků pod dohledem zabezpečovače.

Zabezpečení tratí i vlaků se stalo hodně diskutovaným tématem zejména loni v létě po sérii nehod na tuzemských železnicích. Prioritou státu je v této oblasti zavádění systému ETCS. Kromě vlaků jim bude nutné vybavit i jednotlivé tratě. "Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme tak dál, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025," řekl ministr Kupka. Připomněl tak termín, do něhož by měli na koridorových tratích, jako je například železnice mezi Prahou a Ostravou, jezdit výhradně vlaky vybavené systémem ETCS.

Podle dalších plánů státu by systém měl být do roku 2030 na přibližně 4800 kilometrech z celkem zhruba 9000 kilometrů železnic v Česku. Náklady se podle Kupky budou pohybovat kolem 47 miliard korun, stát na to využije i peníze z evropských fondů.

Systém ETCS kontroluje jízdu vlaku. Například při případném nedovoleném přejetí návěstidla nejprve varuje strojvedoucího a následně sám zasáhne do řízení vozidla. Kontroluje také dodržování maximální povolené rychlosti.