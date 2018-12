Dříve luxusní ulice Na Nivách v Ústí mizí ve lžících bagrů

Dříve luxusní ulice Na Nivách v Ústí nad Labem mizí. Bagry v pátek začaly demolovat obytné domy, které léta chátraly. Co nahradí zničené objekty, zatím není jasné, mohly by to být znovu bytové domy. Náklady na demolici platí město ze svého.

Demolice osmnácti objektů bude stát město 6,6 milionu korun. Řekla to mluvčí magistrátu Romana Macová. Dodavatele prací vybralo vedení radnice krátce před volbami, stala se jím společnost Klement. Původní odhad nákladů byl 16,5 milionu korun.

Práce nijak neomezují dopravu, protože ulice je kvůli bezpečnosti dlouhodobě uzavřena. "Pouze bude zvýšená intenzita nákladních automobilů, které vozí na skládky v regionu suť," řekl obchodní ředitel společnosti Klement Jaroslav Balšánek. Dnes začalo bourání šesti domů na pravé straně, které potrvá čtyři měsíce. "Počasí by nás nijak nemělo omezit a nemělo by nás ani nic překvapit. Konstrukce je cihelná, demoliční bagr s dlouhým ramenem vždy postupně rozebere dům a suť se bude kropit a nakládat a odvážet na skládky," uvedl Balšánek.

Z domů nezbylo v podstatě nic než obvodové zdi. Místní vandalové rozebrali a odvezli do šrotu vše, co mělo nějakou hodnotu. "Nenachází se tu ani azbest, takže nemusíme vozit suť na speciální skládky," dodal Balšánek.

Zahájení další etapy, ve které je 12 objektů na levé straně ulice, se předpokládá v září 2019. "Zhotovitel zajistí v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic," uvedla Macová.

Ústí koupilo dva bloky zničených domů loni od dědiců podnikatele Jana Davida Horského. Bývalý majitel před lety plánoval, že domy na jedné z kdysi nejlepších ústeckých adres zrekonstruuje. To se nestalo a dvě řady činžovních domů definitivně zchátraly. Podle posudků jsou v havarijním stavu. Město za objekty zaplatilo 400 tisíc korun. Loni na jaře vedení magistrátu informovalo, že předběžný odhad nákladů na demolici je 100 milionů korun.

Stát poskytuje na demolice objektů ve vyloučených lokalitách dotaci, která pokrývá až 75 procent nákladů. Vedení města vadilo, že se k dotaci vážou různé podmínky, například to, že na pozemcích po zbouraných domech se nesmí následující dekádu nic stavět a mohou sloužit třeba jako park.

Vedení města konkrétní záměr s plochou po zbouraných domech nezveřejnilo, o dalším využití pozemků zatím není rozhodnuto. Mohly by tu podle radnice být například malometrážní byty pro mladé rodiny.