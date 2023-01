Drůbežářská unie: Kvůli ptačí chřipce zatím nehrozí nedostatek vajec

Kvůli nákaze ptačí chřipky ve velkochovu na Tachovsku se zlikviduje méně než pět procent ze zhruba pěti milionů slepic v Česku. Řekla to předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. Na množství vajec na trhu ani ceně by se to zatím projevit nemělo. Větší ekonomické dopady by podle Dlouhé mělo další rozšíření nákazy.

Státní veterinární správa (SVS) v úterý uvedla, že se musí zlikvidovat 220 tisíc slepic v jedné z hal společnosti Česká drůbež, která chová přes 740 tisíc nosnic. Současně se budou likvidovat miliony vajec. Jde o dosud největší ohnisko ptačí chřipky v zemi.

Nákaza na Tachovsku se potvrdila minulý pátek. Původně se počítalo s utracením asi 120 tisíc slepic, nákaza se ale rozšířila i do další části haly společnosti. Dlouhá upozornila na to, že se jedná o největší haly v Česku, běžně jsou největší kapacity v českých chovech maximálně pro 70 tisíc nosnic. Poznamenala také, že haly společnosti stojí v těsné blízkosti, a proto je potřeba dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Kdyby se musely utratit všechny slepice v areálu firmy, bylo by to zhruba 15 procent všech slepic v ČR.

Podle Dlouhé lze zatím odhadnout, že škody společnosti budou v řádu desítek milionů korun. Mimořádná veterinární opatření běžně trvají nejméně měsíc a po jejich ukončení může firma začít chov obnovovat. Za ušlý zisk firma dostane kompenzace od ministerstva zemědělství. "Pokud se chovy podaří obnovit co nejdříve, nebude to dlouhodobý výpadek," uvedla Dlouhá. Doplnila, že pokud firma sežene již odchované kuřice, může být obnova produkce vajec rychlá. V Evropě je jich ovšem kvůli ptačí chřipce nedostatek. Pokud nakoupí jednodenní kuřata, bude to trvat zhruba 20 týdnů, než začnou snášet, dodala Dlouhá. V takovém případě by to znamenalo pro firmu výpadek části produkce až do léta.

Podobně velké ohnisko ptačí chřipky se objevilo naposledy na konci prosince 2021 v Libotenicích na Litoměřicku, kdy muselo být zlikvidování téměř 190 tisíc kusů drůbeže a asi 1,7 milionu kusů vajec. V dubnu 2021 se kvůli nákaze muselo zlikvidovat přes 170 tisíc kusů nosnic v Kosičkách v Královéhradeckém kraji.