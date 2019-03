Druhý člověk na světě se zřejmě vyléčil z viru HIV

HIV pozitivní muž ve Velké Británii se stal druhým člověkem na světě, který se dokázal zbavit nemoci AIDS. Stalo se tak poté, co mu byla transplantována kostní dřeň od dárce, jehož buňky jsou vůči tomuto viru rezistentní. Zprávu přinesla zpravodajská agentura Reuters.

Je to už více než 18 měsíců, kdy si muž, jehož jméno nebylo prozrazeno, a tak ho média označují jen jako "londýnský pacient", nevzal léky na léčbu HIV a stále zůstává zdravý. Je to také takřka tři roky potom, co obdržel kmenové buňky kostní dřeně od dárce se vzácnou genetickou mutací, jenž je imunní vůči viru HIV.

"V jeho těle není žádný virus. Nic nedetekujeme," řekl Ravindra Gupta, profesor z univerzity v Cambridgi a specialista na HIV, který společně s týmem dalších lékařů vedl léčbu "londýnského pacienta". Dodal však, že pacient je stále ve stádiu remise, a tak je brzy na to říct, že je vyléčen.

Sice jde o potvrzení toho, že jednoho dne budeme schopni AIDS vyléčit, nicméně většina odborníků se shoduje, že tohle není cesta, jak léčit pacienty v celosvětovém měřítku. Celý postup je totiž finančně velice nákladný, lékařsky složitý a po zdravotní stránce riskantní.

Podle Gupty onemocněl muž HIV už v roce 2003, o jedenáct let později mu byla dokonce diagnostikována rakovina krve zvaná Hodgkinův lymfom. Před třemi lety už to s ním vypadalo hodně špatně, a tak se lékaři rozhodli pro transplantaci kmenových buněk kostní dřeně. "Byla to jeho poslední šance na přežití," přiznal Gupta.

Genetická mutace ze severní Evropy

Dárce měl vzácnou genetickou mutaci známou jako CCR5 delta 32. Ta je vůči HIV rezistentní. Jak uvádí server The Independent, touhle vzácnou mutací disponuje jen jedno procento obyvatel severní Evropy, kteří ji zdědili od obou svých rodičů, a proto jsou imunní.

Prvním pacientem, který se dokázal z viru HIV vyléčit, byl v roce 2007 Američan Timothy Brown, jemuž tehdy média přezdívala "berlínský pacient", neboť se léčil na klinice v hlavním městě Německa. Dodnes zůstává Brown zdravý.

V současnosti je virem HIV infikováno zhruba 37 milionů lidí na celém světě. Od vypuknutí pandemie v osmdesátých letech zemřelo na AIDS už přes 35 milionů lidí.