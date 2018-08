Důchody vzrostou, Zeman podepsal novelu

Seniorům a seniorkám vzrostou od ledna důchody. Změní se jejich složení, lidem nad 85 let stát navíc přidá tisíc korun měsíčně. Vládní důchodovou novelu v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Průměrná penze by se měla zvýšit zhruba o devět set korun.

V příštím roce by se důchody měly zvednout v průměru o šest set korun. Vláda chce kvůli změně složení penze všem důchodcům přidat dalších tři sta korun. Tento krok by měl příští rok vyjít zhruba na 11 miliard korun, zákonná valorizace pak asi na 24 miliard. Penze se valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen, což novela nemění.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný, v zásluhové procentní výměře se odrážejí odpracované roky a výše výdělků a odvodů. Podle novely bude pevná část penze odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Podíl zásluhové části se tak o něco zmenší. Roli to bude hrát při budoucích valorizacích. Polepší si lidé s nižší penzí, ostatním porostou důchody o něco pomaleji než dosud. V příštím roce se opatření díky přechodnému ustanovení neprojeví.

Přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví podle nových pravidel v září. Zvýšení části důchodů o tisíc korun měsíčně předloha přímo stanovuje k lednu příštího roku. Týkat se to má zhruba 200 tisíc seniorů. Náklady tohoto růstu se pro příští rok odhadují na 2,4 miliardy korun.

Podle autorů vládního návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali do starobního důchodu s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Dosud se lidem zvyšuje důchod, když je jim 100 let. Zvedá se o 2 tisíce korun.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela v březnu 2,4 milionu starobních, 423 400 invalidních a 68 200 pozůstalostních penzí. Nějaký důchod tak pobíralo 2,9 milionu lidí. Průměrná starobní penze činila v březnu 12 347 korun.

Do budoucna má u zákonné valorizace penzí podle rozpočtového výhledu ministerstva financí tempo růstu výdajů zpomalovat. Z výhledu vyplývá, že by v roce 2020 mělo do valorizace putovat asi 21 miliard a o dva roky později asi 18,5 miliardy korun.