Důsledek kampaně: cirkusy čelí i fyzickým útokům

České cirkusy v důsledku kampaně organizací bojujících za ochranu zvířat čelily i útokům proti majetku včetně žhářství. Novinářům to řekl Jaromír Pavlík z iniciativy Cirkusy společně, která sdružuje šest největších českých cirkusů. Sněmovna bude projednávat novelu, která zpřísňuje pravidla pro cirkusové chovy, loni se objevil návrh je úplně zakázat. Nyní to prosazuje jen TOP 09. Podle Pavlíka k zákazu není důvod a velké cirkusy se o zvířata starají nad rámec regulací.

Stát začal změnu plánovat loni poté, co celníci na několika místech v Česku našli usmrceného tygra a tygří produkty jako masox a tygří víno. Podle Pavlíka ale pachatelé těchto zločinů nemají s cirkusy kromě jména Berousek nic společného. Novela má přispět k vyšší ochraně zvířat a zakazuje rozmnožování vybraných šelem a lidoopů v zájmových chovech, jejich venčení na veřejnosti nebo koutky, kde se lidé můžou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit. Zavádí také licence pro drezéry šelem, rozšiřuje výběhy zvířat a podobně.

Cirkusy se podle Pavlíka od loňské kauzy potýkají s projevy nenávisti, které mají často i fyzickou podobu. Případy potyček s aktivisty se podle něj staly například v Brně a Olomouci. V Českých Budějovicích cirkusu podpálili návěs se slámou. ′′Běžně se stává, že ničí majetek," řekl Pavlík. "Nenávist nějakým způsobem podněcují organizace, které o sobě tvrdí, že bojují za práva zvířat," míní.

Zástupci cirkusů se účastnili jednání expertní skupiny, která připravila novelu zákona. Podle Pavlíka je výsledek kompromisem, který zpřísňuje regulaci cirkusového chovu zvířat, což zástupci cirkusů neodmítají. Drezura je nicméně definována jako nenásilná již ve stávající legislativě, dodal. "Apeloval bych na to, aby se poslanci před tím, než budou rozhodovat o zpřísnění, nejdříve seznámili se stávající legislativou," řekl.

"Cirkusy jsou odjakživa apolitické, jsou otevřeny všem bez rozdílu vyznání, národnosti, sexuální orientace, čehokoli," uvedl Pavlík a doplnil, že asociace odeslala dopis všem poslancům, které v něm zvala, ať se přijdou na drezuru podívat před tím, než budou o věci rozhodovat. Přišli dva.

Organizace bojující za práva zvířat podle něj často argumentují videy, která však nepochází z Evropy, ale Ruska či Asie. "Chceme, abychom byli souzeni za to, co skutečně děláme," řekl Pavlík.

Pavlík odmítl pozměňovací návrhy, které ohlásila TOP 09. "Je to celé navlečeno na to, že se mají zpřísnit tresty za týrání zvířat, ale ve skutečnosti jde o to, nějakým způsobem otevřít diskuzi o zákazu všech zvířat v cirkusech," uvedl. K tomu podle zástupců cirkusů není důvod. "Od začátku tvrdíme, že pokud má dojít k zákazu, tak bychom rádi znali argumenty. Protože zatím všechny argumenty, které byly předloženy, jsme dokázali vyvrátit," zakončil.

Proti cirkusům se v poslední době postavily i některé místní samosprávy. Brno vyhlásilo anketu, ve které se většina z dvou tisíc hlasujících postavila proti tomu, aby město pronajímalo cirkusům pozemky. Podobný výsledek měla anketa ve Znojmě.