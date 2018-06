Dusno a strach v romské škole. Díl druhý

Česká školní inspekce zveřejnila závěry šetření v převážně romské Základní škole Na Vizině v Ostravě. Zpráva připouští fyzické násilí na dětech ze strany pedagogů, ředitelka Iveta Grocholová ale odmítá rezignovat. Napjatá situace rozkládá pedagogický sbor, došlo i k potyčce mezi kantory.

Fyzické útoky pedagogů vůči dětem i slovní výhrůžky. A zároveň politika cukru a biče ze strany vedení školy vůči učitelskému sboru. Údajné odměny pro vyvolené a vyhrožování výpověďmi druhým. Vulgární ataky i fyzické strkanice mezi pedagogy, vedoucí až k trestním oznámením. To vše se údajně odehrává v ostravské Základní škole Na Vizině, o níž jsme informovali již začátkem roku (viz TÝDEN 8/2018).

Neodstoupím, říká ředitelka



Po stížnostech rodičů a na popud ombudsmanky Anny Šabatové se do školy Na Vizině vydala hloubková kontrola České školní inspekce, která závěrečnou zprávu sepisovala dvojnásob dlouho, než je běžné. Po šedesáti dnech nyní zveřejnila dokument, který školské zařízení líčí v dost negativních barvách. Kontrola dokonce připouští, že ve škole dochází k fyzickému násilí na dětech ze strany pedagogů. Tým psychologů, který byl součástí inspekce, to zjistil od konkrétních dětí, které například dostávaly pohlavky. Jiní žáci si ale vztahy s učiteli pochvalovali.

"To se nevylučuje. Na Vizině jsou skvělí učitelé, kteří by za naše děti dali i život. Nová paní ředitelka ale nemá k Romům dobrý vztah, stejně jako další kantoři, které zaměstnala. Nemají nás rádi, a z toho jsou problémy," svěřuje se třicetiletá Lucie Botošová, která o poměrech ve škole mluví bez servítků. Do školy chodí tři její děti.

Výtky rodičů i závěry inspekce však ředitelka školy Iveta Grocholová odmítá. "Nesouhlasím s nimi," říká.

