Dusno v Aréně Jaromíra Soukupa - řešila se korupce!

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát pozval do pořadu Aréna Jaromíra Soukupa lídry pražských kandidátek několika uskupení. A to za ANO Petra Stuchlíka, za ČSSD Jakuba Landovského, europoslance a předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila, poslance za ODS docenta Bohuslava Svobodu a lékaře Zdeňka Hřiba kandidujícího v Praze za Piráty. Ty v debatě doplnil ještě místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura. Jedním z nosných témat byla korupce a diskuze se vedla v hodně napjaté atmosféře.

Moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup začal, jak bývá jeho zvykem, pěkně zostra. Jako první přišla na řadu právě zmiňovaná korupce. Všichni přítomní hosté měli ke stanovenému tématu co říct a nechybělo ani vzájemné obviňování se.

Jako první se slova ujal Tomio Okamura, který se rovnou opřel do svých politických oponentů a nařkl je z protikorupčního jednání. "Představitele korupce mám hned vedle sebe," začal nekompromisně Okamura, přičemž poukázal třeba na zástupce ANO a vyzvedl i exprimátora Svobodu. Ti si to nenechali líbit a oponovali mu.

Soukup diskuzi umravňoval a vyzval ke konkrétnímu návrhu řešení. Ke slovu se dostal Jakub Landovský. "ČSSD chce, aby státní podniky hospodařily transparentně," nastínil svou vizi. Podle něj by se mělo proti korupci bojovat a postupně ji odstraňovat.

"Zhoršuje se podle vás situace ohledně korupce?" zeptal se Soukup dalšího hosta, Jiřího Pospíšila. "Bohužel se za poslední roky situace zhoršila. Navíc si dovolím říct, že za vlády Andreje Babiše korupce narůstá a oligarchové nejen posilují, ale vzrůstá i jejich celkový vliv namísto toho, aby klesal," odvětil. Zároveň zástupce TOP 09 souhlasil, že korupce je velký problém Česka a měla by se urychleně vyřešit.

Jiný názor na to měl Petr Stuchlík z hnutí ANO. "Zlepšuje se to. Sám jsem podnikatel, který se rozhodl vstoupit do politiky. Za mým vstupem ale nebyla vidina zbohatnutí, nýbrž chci něco změnit. Jsem zajištěný a rád bych jako primátor Prahy městu něco vrátil," vyjádřil se k tématu pozitivně. Na něj navázal další kandidát na vedení metropole Hřib, který Soukupovi potvrdil, že Piráti jsou v oblasti korupce velmi podezřívaví.

"Musím poznamenat, že je sice hezké, jak všichni tvrdí, jak se musí s korupcí něco dělat, ale nic pro to ve skutečnosti neudělají. My problematiku korupce aktivně řešíme, dokonce jsme jednu takovou odhalili na Praze 1," uvedl konkrétní případ ohledně podivností okolo prodeje bytů v dané městské části.

"S korupcí se nebojuje"

Jako poslední se ke slovu dostal Svoboda. "Připadá mi to velmi směšné, co tady probíhá. Jsme ve státě, který postavil všechno na tom, že bojuje s korupcí, ale přitom s tím nebojuje. A já jsem navíc za boj s korupcí odsouzen," pronesl v narážce na úvodní projev Tomia Okamury.

Ten na to okamžitě reagoval. Navezl se jak do zástupce strany ODS Svobody, ale také do Pirátů. "Musím se důrazně ohradit, my v SPD na rozdíl od vás nemáme nikoho odsouzeného. Co se týče Pirátů, ti jen říkají prázdná slova, nic ale nedělají. My jsme předložili zákon o hmotné odpovědnosti úředníků. To jsou konkrétní kroky v boji proti korupci."

Problematická doprava

Došlo i na dopravu a zejména na plánovanou výstavbu metra D. "Je podle vás metro kšeft?" zeptal se provokativně svých hostů Soukup. "Je to kšeft, ale proč bychom na něm neměli vydělat všichni? Je přeci dobře, že vznikne nová linka metra, lidé se tak pohodlně dostanou do další části Prahy," řekl Stuchlík. Pospíšil ho doplnil. "Není nic špatného na tom, že se dva podniky dohodnou na společném projektu. Je ale důležité, jak toho projektu chtějí docílit a za jakých podmínek," dodal.

Moderátor nastoloval svým hostům další zajímavá témata k řešení. S korupcí tak trochu souviselo i obohacování ve zdravotnictví. "Je špatně, že zdravotnictví přitahuje chytrolíny a lidi, kteří na našich penězích parazitují. Hnutí ANO se dokáže s těmito lidmi rychle vypořádat a rozloučit se s nimi. Nikoho nekryjeme," podotkl k tomu Stuchlík.

Jaromír Soukup poté vystoupil a všem účastníkům položil na palčivou otázku. "Neříkejte mi, že za vámi nepřišel nějaký oligarcha a nenabízel vám nějakou výhodnou nabídku. Tekl vám teď pot po zádech, když o tom mluvíme?" Nikdo se však na jím hozenou udičku nechytil. Všichni do jednoho odpověděli záporně.

Následně se však hovor přiostřil. Zejména Tomio Okamura si vyměnil názory s kandidátem na primátora Petrem Stuchlíkem. Okamura se nechal slyšet, že nechápe, jak může představitel z hnutí ANO sebevědomě mluvit o svém podnikání, a spojil jeho aktivity ve firmě Fair Credit s lichvou. Stuchlík se chtěl bránit a vysvětlit, že svou společnost prodal, nicméně mu ujela osobní poznámka směrem k Okamurově rodině. "A tohle má být primátor Prahy," utrousil Okamura v dusné atmosféře ve studiu.

Následně se moderátor pořadu vrátil k zdravotnictví, ve kterém se všichni hosté shodli, že je důležité zabránit korupci a zdravotnictví více kontrolovat.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Arénu Jaromíra Soukupa, která slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden v úterý od 21.25.