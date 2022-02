Dva muži v Neratovicích přepadli prodejnu, jeden chytil pracovnici pod krkem

Dva muži v Neratovicích na Mělnicku v pátek přepadli prodejnu, jeden chytil její pracovnici pod krkem. Zraněná nebyla, ale z kasy jí zmizelo 48 tisíc korun. Policisté podezřelého zadrželi, je ve vazbě. Za zvlášť závažný zločin loupeže mu hrozí až deset let vězení. Stejný trest hrozí i spolupachateli, po němž mělničtí kriminalisté pátrají, řekl ve středu policejní mluvčí Pavel Truxa.

Do prodejny v neratovické části Byškovice vešel v pátek v 11.15 nejprve jeden a poté druhý muž. První se pokusil obsluhu zabavit a odvedl ji do části prodejny, která je vzdálenější od pokladny. Druhý podezřelý se ale v tu chvíli začal dostávat do pokladny. "Žena si celého incidentu všimla, proto ji jeden z mužů chytil pod krkem, přimáčkl ji ke zdi a vyhrožoval jí, že ji zabije, pokud jim bude celou věc chtít překazit. Když druhý muž z kasy vybral hotovost, kterou chtěl, oba z prodejny utekli," popsal Truxa.

Podle SPZ policisté vypátrali vozidlo, kterým odjeli, při tom zjistili, že je vedené v pátrání v souvislosti s další trestnou činností. Posádku v autě našli a zadrželi v Praze, ale doprovod dělal čtyřiatřicetiletému řidiči jiný spolujezdec než ten, který s ním podle policie přepadl prodejnu. Spolujezdce si převzali pražští policisté, protože má podle kriminalistů na svědomí trestnou činnost na území hlavního města.