Dva obžalovaní v kauze J.O. Investment u soudu odmítli vinu

Majitel společnosti J.O. Investment (JO) Jakub Ortinský dnes u pražského městského soudu odmítl obžalobu z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, které čelí v souvislosti s činností firmy. Připustil, že společnost neměla odpovídající licenci České národní banky (ČNB), nesouhlasí ale s obviněním, že klienty podváděl. Spolu s Ortinským čelí obžalobě jeho matka a další dva muži.

Registrace u ČNB dovolovala společnosti JO nabízet investiční služby, ale pouze úzkému okruhu příbuzných a známých, maximálně mohlo jít o 20 lidí. Trojice mužů namísto toho podle státního zástupce Borise Havla v průběhu čtyř let podvedla více než 3700 lidí a 162 firem. Matka Ortinského na svém účtu podle státního zástupce postupně přijala nejméně 3,5 milionu korun z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Obžaloba ji viní z nedbalostního praní špinavých peněz.

Ortinský dnes soudu popsal, jak se k obchodování dostal už v mladém věku. Společnost JO založil v roce 2016, kdy neplánoval, že by prováděla velké obchody. S dalšími obžalovanými, Petrem Šorfou a Martinem Hromadou, myšlenku obchodování rozšířili mezi jejich známé. I později podle něj nešlo o to, že by společnost poskytovala široké veřejnosti služby. "Bylo to doporučování produktu, který mám sám," řekl Ortinský. Rozšíření licence začal s právníky řešit až následně.

Státní zástupce v obžalobě popisuje, že část peněz Ortinský podle něj využil pro svoji potřebu. Muž ale dnes uvedl, že měl u společnosti investovány i vlastní peníze, šlo tedy o výplatu jeho zhodnocených financí. Řekl také, že Šorfa ani Hromada žádné produkty neprodávali. Šorfa společnost klientům pouze představoval, Hromada byl pracovníkem back office, uvedl.

Ortinský také uvedl, že firmu paralyzoval zásah policie. Tím, že jim bylo zakázáno nakládat s penězi, nastala podle Ortinského insolvence. Doplnil, že je přesvědčen o tom, že až budou v insolvenci sepsány veškeré sumy, bude možné všechny vložené vklady vyplatit a žádná škoda tak nevznikne. Upozornil také na to, že nekteré vklady už vyplaceny byly. Na účtech byla podle soudce Lukáše Svrčka zajištěna více než miliarda korun, státní zástupce tvrdí, že obžalovaní způsobili škodu asi 2,4 miliardy korun.

Vinu před soudem odmítl i Šorfa. "Nechápu, proč bych Jakubovi (Ortinskému) svěřoval peníze, když bych věděl, že obchody neprovádí," řekl Šorfa. Klientům produkty sice prezentoval, tvrdí, že ale nevěděl, jak přesně obchodování funguje. Obsáhlou kauzu plánuje soud projednávat několik měsíců, jednání nařídil až do konce listopadu.

Havel pro Ortinského navrhl osm let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun. Pro Šorfu a Hromadu žádá šest let a desetimilionové peněžité tresty. Pro všechny také požaduje desetileté zákazy činnosti. Jitce Ortinské navrhl tříletou podmínku a dvoumilionový peněžitý trest.