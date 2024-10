Dva týdny po roztržce s Piráty je vláda kompletní, prezident jmenoval ministry

Dva týdny potom, co premiér Petr Fiala (ODS) oznámil odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, a následném odchodu Pirátů z vládní koalice, je vláda kompletní. Prezident Petr Pavel dnes ráno na Pražském hradě jmenoval Bartošovým nástupcem Petra Kulhánka (za STAN), současně jmenoval ministrem průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), který nahradil Jozefa Síkelu (STAN) odcházejícího do Evropské komise.

K pátku ve vládě skončí bez náhrady ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Ministrem zahraničí zůstává Jan Lipavský, který během koaliční roztržky opustil Piráty. Do posledního roku před volbami vstupuje kabinet bez Pirátů ve formě čtyřkoalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN.

Bartoš ve vládě skončil ke konci září. Fiala ho navrhl odvolat, protože podle něj nebyl schopný manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení. Úřad dočasně vedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nový ministr Kulhánek se má podle premiéra vedle problémové digitalizace stavebního řízení urgentně věnovat vytvoření komplexní strategie obnovy území po povodních a rozhýbání bytové výstavby. Priority včetně přípravy nového evropského programového období vyjmenoval Fiala po uvedení ministra do funkce. Končícímu hejtmanovi Karlovarského kraje popřál do nové role, aby úřad co nejdříve přešel z krizového do standardního režimu. Komunální politik s dlouholetými zkušenostmi z krajské politiky má podle předsedy vlády zkušenosti na to, aby složitou situaci zvládl.

Od Vlčka Fiala očekává, že rychle a kontinuálně naváže na Síkelovu práci. Po uvedení Vlčka do úřadu řekl, že ministr by se měl zaměřit na jadernou energetiku s důrazem na stavbu jaderných bloků v Dukovanech, podporu podnikání či digitalizaci. Síkelovi premiér poděkoval a ocenil, jak se popasoval s krizemi, které na Česko v uplynulých letech dopadaly. "Přeji mu mnoho úspěchů v nové roli, která je pro Česko také velmi důležitá," uvedl Fiala.

Za prioritu pro Vlčka Fiala označil dokončení podpisu smlouvy na dostavbu v Dukovanech. "Otevírá se také nová cesta v jaderných technologiích," dodal. Zmínil nedávné oznámení, že polostátní energetická společnost ČEZ naváže strategickou spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR při vývoji malých modulárních reaktorů. Vlček v paletě velkých projektů zmínil i výstavbu teplovodu do Brna a investici amerického výrobce polovodičů onsemi.

Prezidentovi první místopředseda hnutí STAN Vlček i končící karlovarský hejtman Kulhánek představili své priority v pondělí. Po uvedení do úřadu se oba rozjedou na první pracovní cesty v roli ministrů. Vlček vyrazí na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, kde chce představit novou hospodářskou strategii, kterou bude ve čtvrtek schvalovat vláda. Kulhánek odjede na Jesenicko, s tamními politickými představiteli bude řešit pomoc po nedávných povodních.